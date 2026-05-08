Caso foi registrado na 61ª DP (Xerém) - Divulgação

Caso foi registrado na 61ª DP (Xerém)Divulgação

Publicado 08/05/2026 19:41 | Atualizado 08/05/2026 19:53

Rio - Um segurança foi baleado durante um roubo de carga de medicamentos, nesta sexta-feira (8), no Arco Metropolitano. O crime aconteceu na altura do quilômetro 53, no trecho de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos profissionais foi atingido pelos criminosos e socorrido para o Hospital de Saracuruna. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do vigilante ou se a carga foi levada.

A ocorrência foi registrada na 61ª DP (Xerém).