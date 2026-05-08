Caso foi registrado na 61ª DP (Xerém)Divulgação

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Rio - Um segurança foi baleado durante um roubo de carga de medicamentos, nesta sexta-feira (8), no Arco Metropolitano. O crime aconteceu na altura do quilômetro 53, no trecho de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos profissionais foi atingido pelos criminosos e socorrido para o Hospital de Saracuruna. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do vigilante ou se a carga foi levada.
A ocorrência foi registrada na 61ª DP (Xerém). 