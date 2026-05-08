Goleiro Bruno é transferido para presídio em Benfica - Reprodução / X

Goleiro Bruno é transferido para presídio em BenficaReprodução / X

Publicado 08/05/2026 16:21 | Atualizado 08/05/2026 19:02

Ele foi detido por descumprimento de regras da liberdade condicional. Segundo a Polícia Militar, Bruno não resistiu à prisão. Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) chegaram até o goleiro após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e da PM de Minas Gerais.

Em março, a Vara de Execuções Penais (VEP) revogou o livramento condicional do goleiro por ele ter deixado o Rio para defender o Vasco-AC sem autorização judicial. O jogo ocorreu no Acre, no mês anterior. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a atitude ficou caracterizada como violação de uma das condições impostas pela Justiça.

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza. O corpo da modelo nunca foi encontrado. Os dois tiveram um filho, Bruninho, de 16 anos, que também é goleiro.

O atleta foi preso pela primeira vez em 2010, quando ainda jogava no Flamengo. Em 2019, passou a cumprir pena em regime semiaberto. Após 4 anos, Bruno recebeu liberdade condicional.