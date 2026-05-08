Goleiro Bruno é transferido para presídio em BenficaReprodução / X

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Rio - O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte da modelo e ex-namorada Eliza Samudio, deu entrada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte, nesta sexta-feira (7). A transferência ocorreu após o ex-atleta, considerado foragido da Justiça desde março, ser preso em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite desta quinta (7).  
Ele foi detido por descumprimento de regras da liberdade condicional. Segundo a Polícia Militar, Bruno não resistiu à prisão. Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) chegaram até o goleiro após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e da PM de Minas Gerais.
Em março, a Vara de Execuções Penais (VEP) revogou o livramento condicional do goleiro por ele ter deixado o Rio para defender o Vasco-AC sem autorização judicial. O jogo ocorreu no Acre, no mês anterior. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a atitude ficou caracterizada como violação de uma das condições impostas pela Justiça.
Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza. O corpo da modelo nunca foi encontrado. Os dois tiveram um filho, Bruninho, de 16 anos, que também é goleiro.
O atleta foi preso pela primeira vez em 2010, quando ainda jogava no Flamengo. Em 2019, passou a cumprir pena em regime semiaberto. Após 4 anos, Bruno recebeu liberdade condicional.