Goleiro Bruno foi preso em São Pedro da Aldeia - Reprodução

Goleiro Bruno foi preso em São Pedro da AldeiaReprodução

Publicado 08/05/2026 06:40 | Atualizado 08/05/2026 10:29

Rio - O goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte de Eliza Samudio, foi preso pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (7). O atleta estava foragido da Justiça desde março por descumprimento de regras da liberdade condicional.

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Segundo a corporação, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) chegaram até o jogador, na Rua A, s/n, Porto d' Aldeia, após troca de informações entre policiais do serviço de inteligência da unidade e da PM de Minas Gerais.



Bruno não resistiu à prisão e foi levado à 125ª DP (Cabo Frio). Em seguida, a ocorrência precisou ser encaminhada à 127ª DP (Búzios).

A reportagem tenta contato com a defesa de Bruno. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Entenda o caso

A Vara de Execuções Penais (VEP) revogou, no dia 6 de março, o livramento condicional do goleiro por ele ter deixado o Rio para defender o Vasco-AC. A partida aconteceu no Acre, em 15 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), como ainda não havia autorização judicial, ficou caracterizada a violação de uma das condições impostas pela Justiça.

Bruno recebeu condenação de 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio. O corpo dela nunca foi encontrado.



O atleta foi preso pela primeira vez em 2010, quando ainda defendia o Flamengo. Em 2019, ele passou a cumprir pena em regime semiaberto e, em 2023, obteve liberdade condicional.



