Goleiro Bruno é considerado foragido desde o início de março - Divulgação / Disque Denúncia

Goleiro Bruno é considerado foragido desde o início de marçoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/03/2026 18:10

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu novamente à Vara de Execução Penal (VEP) que o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza volte a cumprir sua pena em regime fechado. Nesta sexta-feira (27), também foi solicitada a abertura de um processo para apurar o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele no regime semiaberto com prisão domiciliar.



De acordo com a 2ª Promotoria, por pelo menos três anos, Bruno não manteve seu endereço atualizado, frequentou lugares em horários não autorizados, como um jogo no Maracanã em fevereiro, e viajou para outros estados sem a devida autorização judicial, como quando assistiu a um jogo em um estádio de Minas Gerais, no mesmo mês.



Entre as regras impostas ao goleiro, estão: manter seu endereço atualizado na Justiça, toque de recolher no período das 22h às 6h, não poder sair de casa aos domingos e feriados, e proibição de sair da cidade sem autorização judicial.