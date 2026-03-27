Goleiro Bruno é considerado foragido desde o início de marçoDivulgação / Disque Denúncia
De acordo com a 2ª Promotoria, por pelo menos três anos, Bruno não manteve seu endereço atualizado, frequentou lugares em horários não autorizados, como um jogo no Maracanã em fevereiro, e viajou para outros estados sem a devida autorização judicial, como quando assistiu a um jogo em um estádio de Minas Gerais, no mesmo mês.
Entre as regras impostas ao goleiro, estão: manter seu endereço atualizado na Justiça, toque de recolher no período das 22h às 6h, não poder sair de casa aos domingos e feriados, e proibição de sair da cidade sem autorização judicial.
Recentemente, a VEP negou o recurso da defesa de Bruno contra a ação que determinou a volta dele para o sistema prisional.
Ele é considerado foragido desde o início de março, quando o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão contra ele por descumprimento de uma condicional.
O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.
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