Goleiro Bruno é considerado foragido desde o início de marçoDivulgação / Disque Denúncia

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Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu novamente à Vara de Execução Penal (VEP) que o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza volte a cumprir sua pena em regime fechado. Nesta sexta-feira (27), também foi solicitada a abertura de um processo para apurar o descumprimento das medidas cautelares impostas a ele no regime semiaberto com prisão domiciliar.

De acordo com a 2ª Promotoria, por pelo menos três anos, Bruno não manteve seu endereço atualizado, frequentou lugares em horários não autorizados, como um jogo no Maracanã em fevereiro, e viajou para outros estados sem a devida autorização judicial, como quando assistiu a um jogo em um estádio de Minas Gerais, no mesmo mês.

Entre as regras impostas ao goleiro, estão: manter seu endereço atualizado na Justiça, toque de recolher no período das 22h às 6h, não poder sair de casa aos domingos e feriados, e proibição de sair da cidade sem autorização judicial.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que a intimação foi encaminhada à defesa do goleiro Bruno para se manifestar sobre o pedido do MPRJ. Por enquanto, ainda não há decisão judicial. Os advogados terão um prazo de cinco dias corridos para se pronunciar.

Recentemente, a VEP negou o recurso da defesa de Bruno contra a ação que determinou a volta dele para o sistema prisional.

Ele é considerado foragido desde o início de março, quando o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão contra ele por descumprimento de uma condicional.

O goleiro foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.