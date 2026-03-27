Rodrigo Bacellar foi indiciado pela PF - Divulgação

Rodrigo Bacellar foi indiciado pela PFDivulgação

Publicado 27/03/2026 18:56

Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual cassado Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (27), no âmbito da Operação Unha e Carne III. Contra ele foi um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bacellar estava em sua casa em Teresópolis, Região Serrana, quando foi abordado pelos agentes. Ele já havia sido preso em dezembro passado e responde pelo vazamento de informações sigilosas sobre uma operação contra o Comando Vermelho.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e, após as formalidades do cumprimento das medidas, será encaminhado ao sistema prisional do estado e ficará à disposição da Justiça.

A ação se insere no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.