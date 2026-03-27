PM precisou usar veículos blindados na operação - Reprodução/X

PM precisou usar veículos blindados na operaçãoReprodução/X

Publicado 27/03/2026 19:32

Rio - Uma moradora morreu em meio a um tiroteio entre criminosos e policiais militares nesta sexta-feira (27), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Um homem também foi baleado, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A ação dos agentes na comunidade teve início logo de manhã, para a retirada de barricadas de vias públicas. Imagens que circulam nas redes sociais dão uma dimensão da intensidade do confronto.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, policiais estavam a caminho de um ponto da comunidade para checar a informação de um suspeito ferido, quando bandidos, em uma área de mata, começaram a disparar e atingiram a mulher. Os agentes ainda tentaram socorrê-la, mas precisaram se retirar por causa da intensidade do tiroteio.

Sobre o homem, a PM informou que ele foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município. A direção da unidade, no entanto, afirmou que não tem registro de um baleado no sistema.

Além deles, três policiais ficaram feridos por estilhaços, no rosto e no braço, e um quarto sofreu uma torção no pé. Após atendimento também no Heat, receberam alta.

De acordo com a corporação, operação contou com cerca de 30 agentes do 1º BPM (Venda da Cruz), apoio de três veículos blindados e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM).

*Colaboração da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida