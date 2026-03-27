Barricadas em chamas e tiroteio no Complexo do SalgueiroRede Social
A ação contou com a participação de 30 agentes do 1º Batalhão (São Gonçalo) e teve como principal objetivo a remoção de barricadas instaladas por criminosos. Em imagens que circulam nas redes sociais, foi possível notar a intensidade dos disparos.
Segundo a corporação, logo no início da operação, houve intenso confronto entre equipes policiais e suspeitos armados que tentaram impedir o avanço das equipes.
A ação contou com o apoio de unidades subordinadas ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pelo patrulhamento na Região Metropolitana. Também foram empregados três veículos blindados e uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM).
Dois policiais ficaram feridos por estilhaços.
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