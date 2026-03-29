A exposição pode ser vista no MAR até o dia 3 de maioDivulgação

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Com patrocínio da Vale e intitulada 'Nem todo viandante anda estradas - Da humanidade como prática', a 36ª Bienal de São Paulo chega ao Museu de Arte do Rio (MAR), trazendo ao público carioca uma seleção especial de obras apresentadas na última edição da Bienal — reconhecida mundialmente como uma das mais importantes iniciativas de arte contemporânea. A mostra fica aberta ao público até o dia 3 de maio e, para celebrar o aniversário de 13 anos do MAR, o museu oferece entrada gratuita aos sábados de março.
SERVIÇO
36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda estradas - Da humanidade como prática
Itinerância Rio de Janeiro - Museu de Arte do Rio - MAR
Curadoria: Keyna Eleison
Arquitetura: Gisele de Paula
Visitação: De ter a dom, 11h - 18h (última entrada às 17h)
fechado às quartas-feiras
Local: Praça Mauá, Centro Rio de Janeiro, RJ