14ªDP (Leblon) - Divulgação

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Publicado 28/03/2026 22:11

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante, neste sábado (28), após tentar aplicar um golpe contra um idoso de 90 anos em uma agência bancária no Leblon, Zona Sul. A ação foi interrompida por agentes da Operação Segurança Presente, que chegaram ao local após serem acionados por testemunhas.

O caso ocorreu na Avenida Ataulfo de Paiva. Inicialmente, frequentadores do banco perceberam a movimentação suspeita e alertaram a equipe que fazia patrulhamento na região. Assim, os policiais se dirigiram rapidamente até a agência.

No local, os agentes identificaram que a mulher abordava clientes próximos aos caixas eletrônicos, oferecendo ajuda de forma insistente. Em seguida, ela passou a interagir com o idoso enquanto ele realizava um saque.

Segundo a polícia, a suspeita alegou que o valor retirado não havia sido liberado pela máquina. Para sustentar a versão, ela exibiu um documento falso e tentou convencer a vítima de que o dinheiro estava retido. Nesse momento, aproveitou-se da confusão para pegar a quantia sacada.

Durante a revista, os agentes encontraram com a mulher anotações relacionadas a operações bancárias e comprovantes antigos, que poderiam ser utilizados para dar aparência de veracidade ao golpe.

Após a abordagem, a suspeita foi levada, junto com o idoso e a mulher, para a 14ª DP (Leblon). Ela deverá responder pelo crime de estelionato.