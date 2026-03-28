Rodrigo Bacellar foi indiciado pela PF por ter beneficiado facçãoDivulgação
Ex-deputado Rodrigo Bacellar passa por audiência de custódia e tem prisão mantida
Sessão analisou a legalidade da prisão que aconteceu nesta sexta-feira
Deam Digital amplia acesso à proteção de mulheres no Rio
Primeira delegacia virtual do estado reduz subnotificação, agiliza medidas protetivas e amplia alcance a vítimas no interior
A batalha que não houve
A desistência do governador do Paraná de disputar a presidência deixa sem resposta as dúvidas sobre o comportamento do eleitor diante de uma eventual 'terceira via'
Mostra itinerante de SP retorna ao MAR
Exposição segue em cartaz até 3 de maio com obras contemporâneas
Empoderamento feminino
No Rio, são 300 vagas para a Jornada Dona de Si. Inscrições até o dia 8 de abril
Mulher é presa ao tentar aplicar golpe em idoso de 90 anos em banco
Polícia flagra suspeita durante abordagem em caixa eletrônico no Leblon após denúncia de clientes
Unidos de Vila Isabel celebra 80 anos e bairro ganha roteiro cultural
Festa teve feijoada e diversos shows na quadra da escola
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