Comunidade lotou a quadra da Vila Isabel para a festa de 80 anos - Érica Martin / Agência O Dia

Comunidade lotou a quadra da Vila Isabel para a festa de 80 anosÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/03/2026 20:02 | Atualizado 28/03/2026 20:15

Rio - Em celebração aos seus 80 anos, a Unidos de Vila Isabel reuniu centenas de amantes da escola para uma grande feijoada na tarde deste sábado (28). Com a presença do presidente de honra Martinho da Vila na quadra da agremiação, no Boulevard 28 de Setembro, o público ainda pôde aproveitar shows de artistas como DJ Rjay, cantor Babby, Pagode Magia e os segmentos da Azul e Branco liderados pelo intérprete Tinga e a bateria do mestre Macaco Branco.

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O aniversário também marcou um passo importante para o turismo na região. Em parceria com a Embratur, foi lançada a "Rota Cultural de Vila Isabel", inspirada na canção "Três Apitos", de Noel Rosa. A iniciativa vai resgatar a tradição muscial do bairro, exaltando as famosas calçadas musicais do Boulervard 28 de Setembro e outros pontos importantes da região.

O paulistano Samuel Machado vestiu sua camiseta da Swingueira de Noel para aproveitar a festa. Ao DIA, ele destacou a sua ligação com a Vila Isabel, paixão que carrega desde os anos 80.

"A Vila Isabel, para mim, é um barato que nasce lá atrás, quando nasce a Kizomba, eu era moleque novo. Em São Paulo, o negócio explodiu. Essa pegada de Martinho da Vila, junto com Noel Rosa, Aracy de Almeida… Toda a história que a Vila Isabel traz, só bamba, essa coisa da malandragem, do samba bem feito. É importante esse resgate do samba, que não se deixa 'gourmetizar'. Vila Isabel é resgate cultural, de força, influência, negritude e assim por diante", ressaltou.

Outro que curtiu o evento foi Geovane Barone, que levou seu filho para a quadra da escola. Participante do departamento cultural, ele elogiou a celebração e reforçou que a Azul e Branco, terceira colocada no Carnaval de 2026, chegará forte para o próximo desfile.

"É uma festa muito bonita! Vila Isabel, toda a comunidade, divertidíssimo. Milton Cunha arrasando no meio da multidão, feijoada boa. É sempre bom estar na quadra da Vila Isabel, sou um torcedor apaixonado pela escola e amante do Carnaval. Vila Isabel está vindo com força para fazer um Carnaval lindo", pontuou.

A festa também contou com a participação da Unidos do Viradouro e a União de Maricá, atuais campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro, com a entrada custando de R$ 20 a R$ 30.

Em entrevista ao portal "TV Mais Carnaval", Marcelo Freixo, presidente da Embratur, confirmou que haverá apoio financeiro do Governo Federal caso se confirme o aumento de 12 para 15 escolas participantes do Grupo Especial.

"Vejo com bons olhos, acho que cabem cinco escolas por dia. Tem uma cultura no Carnaval da última escola já amanhecendo que é bonito. O sarrafo do Carnaval é muito alto, então não adianta aumentar o número de escolas e perder qualidade. Os barracões precisam dar iguais condições, tem que ter um investimento igual para todas as escolas. O Governo Federal vai ajudar. Estamos esperando a decisão da Liga e da prefeitura, mas não tem dúvidas de que o Governo Federal estará junto", comentou.