Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, estava desaparecida - Reprodução / Redes sociais

Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, estava desaparecidaReprodução / Redes sociais

Publicado 29/03/2026 19:13 | Atualizado 29/03/2026 20:22

Rio - A Polícia Civil investiga a morte da cabeleireira Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, encontrada morta no bairro Nova Campinas, em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde de sexta-feira (27). Ela estava desaparecida desde quarta-feira (25), quando saiu do seu salão.

O corpo de Evani apresentava sinais de violência e estava nos fundos de uma residência nas proximidades do Rio Roncador. O carro da vítima, que também sumido, foi localizado abandonado em outra rua da região.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) atua para entender as circunstâncias da morte. De acordo com as investigações, a bolsa de Evani estava no interior do salão, mas sem seus documentos e cartões, e a família da cabelereira chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dela.