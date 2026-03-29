Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, estava desaparecidaReprodução / Redes sociais
Cabeleireira é encontrada morta após ficar desaparecida por dois dias em Magé
Corpo de Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, apresentava sinais de violência e o caso está sendo investigado pela DHBF
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Adolescente de 16 anos é assassinada a facadas em Japeri
Suspeito fugiu, mas policiais militares conseguiram apreenderam a arma utilizada no crime
Rio terá tempo estável e calor moderado até a véspera da Semana Santa
Segundo o Alerta Rio, cidade deve registrar predomínio de sol, poucas nuvens e baixa chance de chuva nos próximos dias
Corpo mutilado é encontrado no Anil
Homem, que ainda não foi identificado, estava com as pernas e mão cortadas
PRF e PM entram em confronto com criminosos na BR-101, altura do Complexo do Salgueiro
Devido a troca de tiros, a rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por quase uma hora na noite de sábado (28)
Agentes da Força Municipal passam a atuar na Cinelândia e em outras áreas do Centro
Divisão de elite da Guarda Municipal ainda deve chegar a outras 19 regiões
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