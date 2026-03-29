Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 29/03/2026 17:05

Rio - Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a facadas o bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (28). O responsável pelo ataque fugiu, mas agentes do 24º BPM (Queimados) apreenderam a faca utilizada no crime.

A jovem chegou a ser socorrida e levada pela Samu ao Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos. Informações iniciais apontam que o assassino estava com o rosto coberto e se aproximou de bicicleta antes de atacar a facadas. No entanto, ele teria fugido local sem levar pertences da vítima.

A faca apreendida foi apresentada pelos militares na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está responsável por investigar o crime. Por meio de nota, a Polícia Civil comunicou que a apuração está em andamento para identificar o criminoso.