Cariocas aproveitaram o domingo ensolarado na Praça Paris, na Glória, região central do RioErica Martin/Agencia O Dia

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A cidade do Rio de Janeiro deve enfrentar uma sequência de dias com tempo estável e temperaturas elevadas até quinta-feira (2), véspera da Semana Santa. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão indica predomínio de sol, variação de nuvens e baixos índices de chuva ao longo do período.
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Cariocas aproveitaram o domingo ensolarado na Praça Paris, na Glória, região central do Rio - Erica Martin/Agencia O Dia
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Na segunda-feira (30), o céu varia entre parcialmente nublado e claro, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 18°C de mínima e 30°C de máxima.

Já na terça-feira (31), o cenário se mantém semelhante, com sol entre nuvens e tempo firme. Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Na quarta (1º), o tempo segue estável, embora haja aumento de nebulosidade ao longo do dia. Ainda assim, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 33°C.

Por fim, na quinta-feira (2), a tendência é de continuidade do padrão: sol entre nuvens durante o dia e céu mais aberto à noite. A previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C, mantendo o clima quente e seco na véspera da Semana Santa.

Segundo o Alerta Rio, as temperaturas permanecem estáveis durante todo o período, sem mudanças bruscas, mantendo o padrão típico de transição entre o verão e o outono na capital fluminense.