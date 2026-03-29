Cariocas aproveitaram o domingo ensolarado na Praça Paris, na Glória, região central do RioErica Martin/Agencia O Dia
Na segunda-feira (30), o céu varia entre parcialmente nublado e claro, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 18°C de mínima e 30°C de máxima.
Já na terça-feira (31), o cenário se mantém semelhante, com sol entre nuvens e tempo firme. Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C.
Na quarta (1º), o tempo segue estável, embora haja aumento de nebulosidade ao longo do dia. Ainda assim, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 33°C.
Por fim, na quinta-feira (2), a tendência é de continuidade do padrão: sol entre nuvens durante o dia e céu mais aberto à noite. A previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C, mantendo o clima quente e seco na véspera da Semana Santa.
Segundo o Alerta Rio, as temperaturas permanecem estáveis durante todo o período, sem mudanças bruscas, mantendo o padrão típico de transição entre o verão e o outono na capital fluminense.
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