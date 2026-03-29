Cariocas aproveitaram o domingo ensolarado na Praça Paris, na Glória, região central do Rio - Erica Martin/Agencia O Dia

Cariocas aproveitaram o domingo ensolarado na Praça Paris, na Glória, região central do RioErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 29/03/2026 15:37

A cidade do Rio de Janeiro deve enfrentar uma sequência de dias com tempo estável e temperaturas elevadas até quinta-feira (2), véspera da Semana Santa. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão indica predomínio de sol, variação de nuvens e baixos índices de chuva ao longo do período.