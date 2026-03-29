Não sobrou nada da aeronave que caiu dentro de uma propriedade particular na Estrada de São João Marco, Rio Claro - Divulgação/Reprodução Rede Social

Não sobrou nada da aeronave que caiu dentro de uma propriedade particular na Estrada de São João Marco, Rio ClaroDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 29/03/2026 21:46

Dois homens morreram após uma aeronave de pequeno porte cair no município de Rio Claro, no Sul Fluminense, na manhã deste domingo (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Estrada de São João Marcos, altura do número 1.365, na região de Passa Três.



Segundo informações preliminares, o avião teria batido em um morro. Durante a operação de resgate, as duas vítimas foram encontradas já mortas, com os corpos carbonizados. Os nomes e idades dos ocupantes não foram divulgados.



O prefixo da aeronave era PU-RTD. Segundo informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), trata-se de um monomotor modelo TL-3000 Sirius, do fabricante José Salvador Carlos Campanha.



Fabricado em 2010, o avião aparece no site da Anac como aeronave experimental com Certificado de Autorização de Voo Experimental (Cave), um documento emitido pela agência que autoriza o voo de aeronaves que não passaram pelos processos de certificação padrão. Nesse grupo de veículos, estão protótipos, aeronaves de construção amadora ou alguns tipos de drone.



Ainda de acordo com a Anac, esse tipo de aeronave não pode operar comercialmente sobre áreas povoadas.



O Corpo de Bombeiros acionou a perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), para apurar as causas do acidente.

Governador em exercício se manifesta



O desembargador Ricardo Couto de Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, emitiu uma nota de pesar sobre o acidente

"Manifesto profundo pesar pelas duas mortes decorrentes da queda de uma aeronave de pequeno porte, ocorrida na tarde deste domingo (29), no distrito de Passa Três, no município de Rio Claro, no Sul Fluminense. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste difícil momento (...)

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, incluindo a Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos", informa um trecho da nota.





*Com informações da Agência Estado