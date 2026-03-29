Não sobrou nada da aeronave que caiu dentro de uma propriedade particular na Estrada de São João Marco, Rio ClaroDivulgação/Reprodução Rede Social
Segundo informações preliminares, o avião teria batido em um morro. Durante a operação de resgate, as duas vítimas foram encontradas já mortas, com os corpos carbonizados. Os nomes e idades dos ocupantes não foram divulgados.
O prefixo da aeronave era PU-RTD. Segundo informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), trata-se de um monomotor modelo TL-3000 Sirius, do fabricante José Salvador Carlos Campanha.
Fabricado em 2010, o avião aparece no site da Anac como aeronave experimental com Certificado de Autorização de Voo Experimental (Cave), um documento emitido pela agência que autoriza o voo de aeronaves que não passaram pelos processos de certificação padrão. Nesse grupo de veículos, estão protótipos, aeronaves de construção amadora ou alguns tipos de drone.
Ainda de acordo com a Anac, esse tipo de aeronave não pode operar comercialmente sobre áreas povoadas.
O Corpo de Bombeiros acionou a perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), para apurar as causas do acidente.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, incluindo a Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos", informa um trecho da nota.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.