Corpo encontrado no ponto conhecido como Beco do SaciReprodução / Redes sociais
Corpo mutilado é encontrado no Anil
Homem, que ainda não foi identificado, estava com as pernas e mão cortadas
PM prende três homens que atacaram viatura em Belford Roxo
Lucas Rangel Pedro, de 22 anos; Alison de Araújo Silva, de 23, e Christian Santos de Oliveiras, de 25, seriam ligados ao Comando Vermelho
Cabeleireira é encontrada morta após ficar desaparecida por dois dias em Magé
Corpo de Evani Xavier Araújo Machado, de 63 anos, apresentava sinais de violência e o caso está sendo investigado pela DHBF
Adolescente de 16 anos é assassinada a facadas em Japeri
Suspeito fugiu, mas policiais militares conseguiram apreenderam a arma utilizada no crime
Rio terá tempo estável e calor moderado até a véspera da Semana Santa
Segundo o Alerta Rio, cidade deve registrar predomínio de sol, poucas nuvens e baixa chance de chuva nos próximos dias
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PRF e PM entram em confronto com criminosos na BR-101, altura do Complexo do Salgueiro
Devido a troca de tiros, a rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por quase uma hora na noite de sábado (28)
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