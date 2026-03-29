Corpo encontrado no ponto conhecido como Beco do SaciReprodução / Redes sociais

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Rio - Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã deste domingo (29), no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O homem, que não teve a identificação revelada, estava com pernas e mãos mutiladas, na esquina da Rua Guilherme Moreira com a Estrada do Gabinal, em um ponto conhecido como Beco do Saci.
Informações iniciais apontam que criminosos deixaram o corpo na via e fugiram do local. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficou responsável por investigar o caso. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes buscam informações sobre a motivação e os responsáveis pelo crime.
A região de Jacarepaguá tem sido palco de violência há meses, causada por uma guerra territorial entre diferentes facções. Na noite desta sexta-feira (28), um tiroteio entre criminosos deixou dois mortos e um ferido na Praça Jauru, na Taquara. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para checar a troca de tiros e também entrou em confronto com os bandidos.
Já no dia 20, um homem foi executado a tiros em um ataque de facções rivais no mesmo bairro. A PM informou que a morte aconteceu devido um ataque de um grupo criminoso contra rivais. Relatos apontam que traficantes do Comando Vermelho abordaram o automóvel de milicianos e atiraram.