Força Municipal atua em áreas de maior incidência de roubos e furtos - Érica Martin / Agência O Dia

Força Municipal atua em áreas de maior incidência de roubos e furtosÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/03/2026 14:00

Rio - A Força Municipal iniciou, neste domingo (29), a expansão de sua atuação com policiamento preventivo em uma nova área no Centro, que abrange a região da Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia. A definição do novo espaço segue critérios técnicos baseados na análise de manchas criminais e dados estatísticos, que priorizam regiões e horários com grande incidência de roubos e furtos.

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A implementação da divisão de elite da Guarda Municipal está sendo realizada de maneira gradual e teve início, no dia 15 de março, em outros dois perímetros: o Jardim de Allah, na Zona Sul do Rio, e a área que inclui a Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, na região Central.

"O emprego do efetivo segue uma lógica estratégica, sempre orientada por dados operacionais e informações do setor de inteligência. Essa expansão reforça nosso compromisso de atuar de forma complementar às forças policiais, com foco específico na redução de roubos e furtos, que impactam diretamente a rotina da população", destacou o Secretário de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

A atuação conta com policiamento a pé, com agentes atuando em duplas ou trios, além do uso de motos e viaturas. As equipes operam equipadas com armamento de uso individual obrigatório, como pistolas Glock e câmeras corporais, e também utilizam, no mínimo, dois instrumentos de menor potencial ofensivo, como sprays de componentes químicos, cassetetes e tasers. Os guardas ainda carregam um dispositivo móvel de gestão e monitoramento operacional, por meio do qual acessam informações necessárias, incluindo o recebimento de missões diárias.

A Sala de Monitoramento e Gestão Operacional, instalada no Centro de Operações (COR), acompanha em tempo real a movimentação dos agentes com equipamentos que possibilitam a comunicação com as equipes e o acesso às câmeras corporais.

"Nas últimas duas semanas, nossas equipes seguiram rigorosamente o planejamento operacional, realizando abordagens, efetuando prisões e atuando estrategicamente para garantir a segurança da população. Seguiremos trabalhando de forma preventiva no combate a roubos e furtos, sempre em complemento às forças policiais", afirmou a diretora-geral da Força Municipal, Aimée de La Torre.

Além das três áreas em que a Força já atua, a expansão do policiamento continuará sendo realizada de forma gradual, com mais 19 perímetros a serem incorporados. Ao todo, são 600 agentes atuantes na divisão de elite da Guarda Municipal e outros 600 estão passando por treinamento para integrarem a equipe.