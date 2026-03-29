Lucas Rangel Pedro, Alison de Araújo Silva e Christian Santos de Oliveiras foram presos - Divulgação

Lucas Rangel Pedro, Alison de Araújo Silva e Christian Santos de Oliveiras foram presosDivulgação

Publicado 29/03/2026 20:35

Rio- Policiais da 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (27), três homens durante uma operação na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Lucas Rangel Pedro, de 22 anos; Alison de Araújo Silva, de 23, e Christian Santos de Oliveiras, de 25, teriam atacado uma viatura da PM que estava em patrulhamento.

De acordo com as investigações, os três teriam envolvimento com o Comando Vermelho e atuam na comunidade da Palmeira. Após informações passadas pelo Disque Denúncia, os militares localizaram o trio, que tentou fugir do cerco tático da PM, mas acabou detido.

As equipes ainda apreenderam um fuzil, uma pistola, pinos de cocaína, pacotes de maconha e celulares. Tanto os detidos quanto o material recolhido foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), onde os três foram autuados por tráfico de drogas.

O Disque Denúncia pede que informações sobre localização de foragidos e pontos de drogas sejam repassadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa);

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.