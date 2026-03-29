Focos de incêndio foram registrados às margens da BR-101 em meio a tiroteio - Reprodução

Focos de incêndio foram registrados às margens da BR-101 em meio a tiroteioReprodução

Publicado 29/03/2026 14:45

Rio - Policiais Rodoviários Federais (PRF) e militares entraram em confronto com criminosos na BR-101, altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, no fim da noite de sábado (28). Devido ao confronto, a rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por quase uma hora, sendo liberada por volta das 00h30.

Motoristas que passavam pelo local registraram fogo em barricadas às margens da via. Segundo a PRF, mesmo após o fim da troca de tiros na pista, disparos ainda eram percebidos no interior da comunidade.





A comunidade sofre com registro de trocas de tiros desde a última sexta-feira (27), quando a PM realizou uma o



Moradora baleada



Andressa Nascimento, 35 anos, saiu de casa para comprar água em uma mercearia, mas no caminho foi baleada e morta. O corpo foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, na tarde de sábado (28). Equipes permaneceram em ronda na região. Já a PM informou que não tem registro desta ocorrência até o momento.A comunidade sofre com registro de trocas de tiros desde a última sexta-feira (27), quando a PM realizou uma o peração na comunidade e precisou de apoio da PRF. Na ocasião, uma moradora morreu baleada Andressa Nascimento, 35 anos, saiu de casa para comprar água em uma mercearia, mas no caminho foi baleada e morta. O corpo foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, na tarde de sábado (28).

A família acusa os agentes federais pelos disparos. A corporação, porém, nega e afirma que tiros partiram de bandidos em área de mata.

De acordo com a Polícia Militar, a ação na comunidade teve início logo de manhã para a retirada de barricadas de vias públicas. No fim da tarde, após informações de que um criminoso estaria ferido nas proximidades do conjunto da Marinha, foi solicitado apoio no veículo blindado da PRF, momento em que criminosos atiraram contra os policiais, e a mulher teria sido atingida.



Ainda no confronto, três PMs ficaram feridos por estilhaços, no rosto e no braço, e um quarto sofreu uma torção no pé. Após atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) receberam alta.



Em nota, a PRF informou que foi acionado para prestar apoio, em caráter de urgência, a equipes da PM que estavam sendo atacadas no Salgueiro.



“Até o momento, toda a dinâmica indica que a moradora foi atingida por disparo realizado da mata pelos bandidos que atacavam as equipes policiais que realizavam o resgate de equipe da Polícia Militar presa no local. O homicídio deve ser objeto de apuração pela Polícia Civil e a PRF prestará a colaboração necessária à investigação”, afirmou em comunicado.



De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

