Focos de incêndio foram registrados às margens da BR-101 em meio a tiroteioReprodução
A comunidade sofre com registro de trocas de tiros desde a última sexta-feira (27), quando a PM realizou uma operação na comunidade e precisou de apoio da PRF. Na ocasião, uma moradora morreu baleada.
Moradora baleada
Andressa Nascimento, 35 anos, saiu de casa para comprar água em uma mercearia, mas no caminho foi baleada e morta. O corpo foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, na tarde de sábado (28).
Ainda no confronto, três PMs ficaram feridos por estilhaços, no rosto e no braço, e um quarto sofreu uma torção no pé. Após atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) receberam alta.
Em nota, a PRF informou que foi acionado para prestar apoio, em caráter de urgência, a equipes da PM que estavam sendo atacadas no Salgueiro.
“Até o momento, toda a dinâmica indica que a moradora foi atingida por disparo realizado da mata pelos bandidos que atacavam as equipes policiais que realizavam o resgate de equipe da Polícia Militar presa no local. O homicídio deve ser objeto de apuração pela Polícia Civil e a PRF prestará a colaboração necessária à investigação”, afirmou em comunicado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.
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