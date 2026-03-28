Andressa Nascimento morreu baleada durante operação no Salgueiro - Rede Social

Andressa Nascimento morreu baleada durante operação no SalgueiroRede Social

Publicado 28/03/2026 08:43 | Atualizado 28/03/2026 09:28





Segundo relatos de moradores, o caso aconteceu próximo a uma mercearia da região. Durante os disparos, o corpo da vítima ficou estirado na calçada.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.



"Infelizmente, vivemos em uma guerra que parece não ter fim! Agora, mais uma vez, temos uma família de inocentes chorando. Um filho sem mãe, um vazio em casa. A pergunta é: aonde vamos parar? Até quando isso? Que Deus conforte a todos neste momento difícil e proteja os inocentes", lamentou um pastor da comunidade.



"É revoltante demais ver as crianças passando por esse sofrimento. Uma covardia o que fizeram com essa família. Andressa era uma pessoa maravilhosa, alegre, que, onde chegava, contagiava a todos com sua alegria", disse uma amiga.



"Ficaram os filhos, o vazio e a marca de uma injustiça que insiste em atingir quem nada tinha a ver com o conflito", acrescentou uma sobrinha.

Rio - A moradora Andressa Nascimento, 35 anos , morreu baleada na frente do filho durante operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro , em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde de sexta-feira (27). Em imagens que circulam nas redes sociais, a criança aparece aos prantos, sendo amparada por vizinhos.Segundo relatos de moradores, o caso aconteceu próximo a uma mercearia da região. Durante os disparos, o corpo da vítima ficou estirado na calçada.Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro."Infelizmente, vivemos em uma guerra que parece não ter fim! Agora, mais uma vez, temos uma família de inocentes chorando. Um filho sem mãe, um vazio em casa. A pergunta é: aonde vamos parar? Até quando isso? Que Deus conforte a todos neste momento difícil e proteja os inocentes", lamentou um pastor da comunidade."É revoltante demais ver as crianças passando por esse sofrimento. Uma covardia o que fizeram com essa família. Andressa era uma pessoa maravilhosa, alegre, que, onde chegava, contagiava a todos com sua alegria", disse uma amiga."Ficaram os filhos, o vazio e a marca de uma injustiça que insiste em atingir quem nada tinha a ver com o conflito", acrescentou uma sobrinha.

Na parte da noite, moradores realizaram um protesto e bloqueara vias, incendiando barricadas, na região de Itaúna. No local, ao menos um ônibus foi sequestrado e usado para fechar a pista.

De acordo com a Polícia Militar, a ação dos agentes na comunidade teve início logo de manhã para a retirada de barricadas de vias públicas. No fim da tarde, após informações de que um criminoso estaria ferido nas proximidades do conjunto da Marinha, foi solicitado apoio no veículo blindado da Polícia Rodoviária Federal. Durante a ação, bandidos atiraram contra os policiais, ocasião em que a mulher acabou atingida no local.



Ainda no confronto, três policiais ficaram feridos por estilhaços, no rosto e no braço, e um quarto sofreu uma torção no pé. Após atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) receberam alta.



Em nota, a PRF informou que foi acionado para prestar apoio, em caráter de urgência, a equipes da PM que estavam sendo atacadas no Salgueiro.



“A atuação da PRF ocorreu com objetivo de apoiar equipes do Batalhão de Policiais Especiais (Bope) e do 1º BPM, que solicitaram suporte emergencial no interior da comunidade após serem atacados. Na ação, que resultou na extração das equipes policiais que estavam retidas na comunidade, dois blindados da PRF foram danificados por diversos disparos de arma de fogo”, afirmou em comunicado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.