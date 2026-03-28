Militares encontraram grande quantidade de drogas com o grupo - Divulgação / PMERJ

Militares encontraram grande quantidade de drogas com o grupoDivulgação / PMERJ

Publicado 28/03/2026 08:52

Rio - Cinco homens foram presos na noite desta sexta-feira (27), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com armas e drogas.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o bairro Piam. No local, a equipe apreendeu um fuzil, uma pistola e grande quantidade de material entorpecente com eles.

Os militares encaminharam a ocorrência à 54ª DP (Belford Roxo).