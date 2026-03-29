Segundo a delegada Renata do Amaral, a Deam Digital é uma nova porta de entrada para as vítimas - Érika Martin / Agência O Dia

Segundo a delegada Renata do Amaral, a Deam Digital é uma nova porta de entrada para as vítimasÉrika Martin / Agência O Dia

Publicado 29/03/2026 00:00 | Atualizado 29/03/2026 10:37

Rio - Muitas mulheres ainda deixam de denunciar casos de violência por medo, vergonha, dificuldades de locomoção, dependência financeira ou por terem algum tipo de deficiência que as impede de sair de casa. Agora, com a criação da Deam Digital, essas vítimas passam a contar com a possibilidade de registrar ocorrências de onde estiverem, de forma rápida, segura e sem a necessidade de ir até uma delegacia.



No último dia 12 de março, a Polícia Civil do Rio inaugurou a Deam Digital, primeira delegacia especializada de atendimento à mulher totalmente on-line do estado. A unidade, coordenada pela delegada titular Renata do Amaral, pode atender a população nos 92 municípios. A delegacia vinha operando em caráter experimental desde o fim de dezembro de 2025 e surge como resposta à limitação estrutural do atendimento presencial. Nesse período de quase três meses de estreia já apresentou dados significativos de atendimento.



Atualmente, o estado conta com 15 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams) físicas para atender uma população distribuída em 92 municípios. O dado evidencia um dos principais desafios no combate à violência de gênero: a dificuldade de acesso ao atendimento especializado, sobretudo em regiões do interior.



“A gente tem muitas Deams, mas quando analisa os números, percebe que são 15 unidades para 92 municípios. Ou seja, muitas cidades ficam sem esse atendimento específico”, explicou a delegada ao jornal O DIA.



A Deam Digital nasce com o objetivo de ampliar esse alcance, democratizando o acesso ao registro de ocorrências e permitindo que mulheres de qualquer localidade do estado possam buscar ajuda sem sair de casa.