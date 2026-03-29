Mostra reúne obras da artista visual Graça Craidy (à direita da foto) - Reprodução / Redes sociais

Mostra reúne obras da artista visual Graça Craidy (à direita da foto)Reprodução / Redes sociais

Publicado 29/03/2026 09:59

Rio - A Academia Brasileira de Letras vai inaugurar, na terça-feira (31), às 17h, a exposição "Grande Sertão", em homenagem aos 70 anos de publicação do clássico de Guimarães Rosa (1908–1967). A mostra reúne obras da artista visual Graça Craidy e fica em cartaz até o dia 29 de maio, com entrada franca.

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A exposição apresenta 17 quadros que retratam personagens centrais do romance "Grande Sertão: veredas", de João Guimarães Rosa (1908–1967). Figuras como Riobaldo, Diadorim, Joca Ramiro e Hermógenes ganham interpretações visuais inspiradas nas descrições literárias, levando em conta traços psicológicos e comportamentais delineados pelo autor.

Um dos destaques é a representação do próprio Guimarães Rosa, retratado a cavalo no Cerrado ao lado de vaqueiros, em referência a uma viagem realizada pelo escritor durante o processo de construção da obra.

Radicada em Porto Alegre, Craidy, de 74 anos, celebra a oportunidade de mostrar suas obras no Rio. "Me sinto muito honrada por expor na ABL. Espero que os visitantes se encantem com a história em quadros do meu 'Grande Sertão' particular", afirma a artista.

Ocupante da cadeira 2 da instituição, a mesma que foi de Guimarães Rosa, o economista Eduardo Giannetti destaca a força do livro. "Em tempos de pressa virótica, atenção fracionada e estupor digital, 'Grande sertão' completa 70 anos mais vivo e necessário que nunca."

Marco

Publicado originalmente em 1956, o romance foi escrito durante o período em que o autor morava em em Copacabana. Em correspondência da época, ele descreveu o processo criativo como uma "experiência transpsíquica", marcada por longos períodos de escrita ininterrupta.

Desde o lançamento, a obra foi amplamente reconhecida pela crítica, conquistando prêmios importantes e sendo considerada um marco da literatura brasileira, especialmente por suas inovações linguísticas. Em 2002, integrou a lista dos 100 melhores livros de todos os tempos organizada pelo Clube do Livro da Noruega.

Guimarães Rosa (1908–1967) nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, formou-se em medicina, mas seguiu carreira como diplomata, atuando em diversos países. Sua produção literária é marcada pela inovação linguística e pela recriação do universo do sertão brasileiro.



Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963, tomou posse apenas em 1967, poucos dias antes de sua morte.

A ABL funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O endereço é Avenida Presidente Wilson, 203, Castelo.