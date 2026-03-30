Estudante da Faetec conquistou o primeiro lugar na Embrapa - Divulgação

Estudante da Faetec conquistou o primeiro lugar na EmbrapaDivulgação

Publicado 30/03/2026 00:00

A história de Felipe de Oliveira é prova de que o ensino público de qualidade pode levar um aluno da Baixada Fluminense a conquistar o topo. Recém-formado no curso técnico de eletrônica da Faetec João Luiz do Nascimento, em Nova Iguaçu, o jovem acaba de conquistar o 1º lugar na lista de aprovados em um dos concursos mais concorridos do país, a Embrapa, que na sua última edição contou com mais de 280 mil inscritos no total.

O estudante alcançou esse resultado em sua primeira experiência com concursos públicos, sem recorrer a aulas particulares ou cursinhos preparatórios, contando exclusivamente com os conteúdos técnicos aprendidos em sala de aula.

"Ver um aluno da nossa rede alcançar o primeiro lugar em um concurso nacional tão concorrido como o da Embrapa indica que estamos no caminho certo. A história do Felipe mostra como a Faetec é uma ferramenta que transforma a vida dos nossos jovens dando a oportunidade de um ensino técnico de excelência que permite competir e vencer em qualquer lugar do Brasil", afirma o presidente da Faetec, Alexandre Valle.

O resultado foi graças à rotina de estudos em período integral que ele tinha na escola. Com provas de alto nível de exigência técnica e um processo seletivo rigoroso, a concorrência era pesada, envolvendo profissionais com anos de experiência no mercado. No entanto, Felipe confiou no conteúdo passado nas aulas teóricas e práticas, mostrando que o foco no ensino técnico da Faetec foi o diferencial para superar mais de 2 mil candidatos por vaga.

"Mesmo tendo que estudar em outra cidade, aceitei o desafio e só depois que eu entendi o quanto essa escolha mudou o meu futuro. Quando vi o concurso da Embrapa, percebi que o ensino técnico da Faetec era o diferencial que faltava para eu me destacar nesse concurso. Eu estudei de segunda a sexta, sem parar, todos os dias indo para a biblioteca. Quando vi meu nome em primeiro lugar, senti que todo o esforço valeu a pena", comenta, Felipe.

Atualmente, o carioca se mudou para o Rio Grande do Sul, onde já atua como técnico em eletrônica na unidade gaúcha da Embrapa. A conquista de Felipe virou motivo de orgulho nos para a família e professores, além de servir de inspiração para outros estudantes que buscam a estabilidade no serviço público.

"Não dá para subestimar o que o estudo e a dedicação fazem na nossa vida. Toda aquela base que eu tive na Faetec foi o que me deixou pronto para focar nos meus planos e fazer o resultado aparecer de verdade. No fim das contas, a sorte é só isso mesmo: o encontro da oportunidade com o preparo", conclui Felipe, agora técnico da Embrapa.