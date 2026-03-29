Jovem foi detido na praia de Ipanema - Divulgação

Jovem foi detido na praia de IpanemaDivulgação

Publicado 29/03/2026 08:05

Rio - Um homem com 22 passagens pela polícia foi preso, neste sábado (28), em uma barraca de caipirinha na Praia de Ipanema, na Zona Sul. Lucas Franklin Alves Barbosa, conhecido como "Cocoin", é apontado como um dos principais responsáveis por roubos de celulares na região.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito vinha sendo monitorado por equipes do setor de inteligência e tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, referente a atos infracionais análogos ao crime de roubo. A maioria dos delitos, de acordo com a corporação, foi cometida enquanto ele ainda era adolescente.

Ainda conforme as investigações, mesmo após atingir a maioridade, ele continuou atuando no crime. "Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho de inteligência aliado à atuação operacional da tropa. Seguiremos firmes no combate aos crimes que impactam diretamente a sensação de segurança da população, especialmente em áreas de grande circulação, como as praias da Zona Sul", destacou o novo secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, no momento da abordagem, o jovem estava cercado de amigas e repetia para os policiais: "Calma, paizão".

A ação contou com a participação de agentes à paisana e de equipes do 19º BPM (Copacabana) e do 23º BPM (Leblon). Além disso, policiais do 2º BPM (Botafogo) também auxiliaram no levantamento de dados e na identificação dos padrões de atuação do suspeito nas áreas litorâneas.

A ocorrência foi registrada na 13ª DP (Ipanema).