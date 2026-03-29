Produtores da Fazenda Boa Fé ressaltam avanços e reconhecimento do Turismo Rural ao longo dos anos - Eduardo Uzal/Agência O Dia

Produtores da Fazenda Boa Fé ressaltam avanços e reconhecimento do Turismo Rural ao longo dos anosEduardo Uzal/Agência O Dia

Publicado 29/03/2026 06:00

No terceiro dia da ExpoRio Turismo 2026, o evento consolida seu papel como principal vitrine do setor no estado do Rio de Janeiro, integrando as 10 regiões turísticas e reunindo representantes de 70 dos 92 municípios fluminenses em um ambiente de diálogo, articulação e promoção de destinos.

A programação, que segue até este domingo (29), entra no fim de semana com expectativa de público máximo. Segundo o secretário Lucas Alves, o balanço até aqui é positivo. “Os dois dias foram bem movimentados, com grande presença de público e programação intensa. A expectativa para o fim de semana é a melhor possível, com a orla cheia e casa cheia nos shows, mesmo sendo gratuitos”, destacou.

Um dos grandes destaques desta edição é o fortalecimento do turismo rural, apresentado como estratégia para diversificar a oferta turística e impulsionar o interior do estado. “O turismo é feito de produtos. E o interior do Rio é muito rico nisso: cachaças, queijos, cafés, fazendas históricas. Quando o visitante vivencia essa produção, isso se transforma em um produto turístico estruturado, capaz de ser comercializado dentro e fora do país”, explicou o secretário.

A iniciativa ganha respaldo institucional com programas estruturados pela TurisRio. De acordo com o vice-presidente Marco Paes, o mapeamento do turismo rural permite organizar e dar visibilidade aos produtores. “A ideia é colocar esses produtos na prateleira das agências, promover nas feiras e atrair visitantes, especialmente do Sudeste. É desenvolvimento econômico, mas também qualidade de vida, contato com a natureza e valorização da história local”, afirmou.

Para os produtores, o momento é de virada. Dênis Oliveira, da Fazenda Santa Rosa, em Valença, vê no turismo rural uma oportunidade concreta de expansão. “O turismo no Rio sempre foi muito concentrado na capital. Agora estamos mostrando a força do interior, com riquezas culturais e produtos de qualidade. Esse incentivo é fundamental para o nosso crescimento”, disse.

A valorização também é percebida por quem já atua há anos no setor. Gilmar Carino, produtor de Santa Maria Madalena, destaca a evolução das políticas públicas. “Desde 2005 a gente trabalha com a ideia de produção associada ao turismo. Hoje, ver esse reconhecimento e o apoio institucional mostra o quanto o setor avançou”, relatou.

Além do turismo rural, o evento também reforça a importância do turismo religioso como vetor estratégico, movimentando cadeias produtivas, fortalecendo identidades culturais e promovendo desenvolvimento regional em diversas localidades do estado.

Com forte presença institucional, diversidade de produtos e engajamento dos municípios, a ExpoRio Turismo 2026 avança como espaço de integração e planejamento, consolidando o turismo fluminense como um dos principais motores econômicos e culturais do estado.