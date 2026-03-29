A cada ano, mais mulheres participam da Jornada Dona de Si - Divulgação

A cada ano, mais mulheres participam da Jornada Dona de SiDivulgação

Publicado 29/03/2026 00:00

O Instituto Dona de Si (IDDS) - criado pela atriz Suzana Pires - e a Fundação Casas Bahia (FCB) anunciam a abertura de 1.500 vagas para a Jornada Dona de Si, curso gratuito que beneficiará mulheres que vivem em comunidades de cinco capitais brasileiras: 400 vagas para a cidade de São Paulo; 300 vagas para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador; e 200 vagas para Brasília.

O projeto tem como compromisso a qualificação e o empoderamento feminino ao oferecer uma formação abrangente, que contempla conteúdos de Gestão de Negócios, Comunicação e Marketing e Educação Financeira para que mulheres possam conquistar autonomia na condução de seus próprios negócios e de suas vidas profissionais, permitindo a aplicação do aprendizado aos desafios cotidianos.

Ao final do programa, haverá uma premiação para reconhecer as participantes que mais se destacarem ao longo da formação, incentivando a continuidade dos projetos e o desenvolvimento dos planos profissionais estruturados durante o curso.

"A Jornada Dona de Si nasceu para provar que autonomia não é dom, é aprendizado. Em 2026, a gente reforça isso com uma educação financeira que cabe na realidade de cada mulher, com caminhos reais de carreira e com uma premiação final que celebra e impulsiona quem se destaca. No fundo, é sobre isso: formação para ser empreendedora da própria vida", afirma Suzana Pires, fundadora do Instituto Dona de Si.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de abril, na página do Instituto Dona de Si dentro do site da Casas Bahia (ver o endereço eletrônico no texto ao lado).