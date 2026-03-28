TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da Alerj - Reprodução/TV Alerj

TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da AlerjReprodução/TV Alerj

Publicado 28/03/2026 18:14

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) declarou que pretende concorrer ao governo do Rio de Janeiro em um eventual mandato-tampão, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a realização de eleições diretas ainda neste ano. Segundo ele, a definição do novo chefe do Executivo estadual deve passar pelo voto popular, especialmente em um cenário considerado atípico.

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Atualmente, a legislação prevê que, na segunda metade do mandato, a escolha do governador ocorra de forma indireta pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). No entanto, Ruas tem defendido publicamente uma alternativa diferente. Para o parlamentar, a população deve participar diretamente da decisão, mesmo diante das regras vigentes.



"O Rio de Janeiro vive um momento de excepcionalidade, com a vacância dos cargos de governador e vice. A legislação aponta para eleição indireta, mas eu defendo a eleição direta, porque esse é o exercício pleno da democracia. Se essa for a decisão do STF, estarei pronto para disputar tanto o mandato-tampão quanto as eleições gerais de outubro", afirmou.



Assim, o deputado reforça sua disposição de entrar na disputa, ao mesmo tempo em que se apresenta como defensor da ampliação da participação popular no processo político. Além disso, ele já figura como pré-candidato ao governo estadual nas eleições gerais deste ano, com o respaldo da federação formada por PP e União Brasil. Atualmente, a legislação prevê que, na segunda metade do mandato, a escolha do governador ocorra de forma indireta pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). No entanto, Ruas tem defendido publicamente uma alternativa diferente. Para o parlamentar, a população deve participar diretamente da decisão, mesmo diante das regras vigentes."O Rio de Janeiro vive um momento de excepcionalidade, com a vacância dos cargos de governador e vice. A legislação aponta para eleição indireta, mas eu defendo a eleição direta, porque esse é o exercício pleno da democracia. Se essa for a decisão do STF, estarei pronto para disputar tanto o mandato-tampão quanto as eleições gerais de outubro", afirmou.Assim, o deputado reforça sua disposição de entrar na disputa, ao mesmo tempo em que se apresenta como defensor da ampliação da participação popular no processo político. Além disso, ele já figura como pré-candidato ao governo estadual nas eleições gerais deste ano, com o respaldo da federação formada por PP e União Brasil.

Eleito deputado estadual em 2022



Aos 37 anos, Douglas Ruas é formado em Direito com especialização em Gestão Pública. Ele também atua como servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio. É filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.



Ruas tem experiência em diferentes níveis da administração pública. Entre os cargos ocupados, destacam-se as funções de subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente e secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais.



Eleito deputado estadual em 2022 com mais de 175 mil votos, Ruas também integrou o governo estadual como secretário das Cidades.