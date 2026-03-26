TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da AlerjReginaldo Pimenta/Agência O Dia

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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) invalidou, na noite desta quinta-feira (26), a sessão que elegeu o deputado estadual Douglas Ruas (PL) para comandar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj).
A sessão foi convocada pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL). Com a eleição, Ruas poderia entrar na linha sucessória do governo estadual, já que o cargo de governador está vago desde a renúncia de Claudio Castro.

Ao analisar o caso, a Justiça considerou que o processo foi conduzido de forma irregular. O entendimento é de que a escolha do novo presidente só poderia ocorrer após a retotalização dos votos determinada pela Justiça Eleitoral, etapa necessária após a perda de mandato do deputado que ocupava o cargo anteriormente.

Com a anulação, todos os atos da sessão extraordinária ficam suspensos. Assim, a Alerj retorna ao comando interino de Delaroli, enquanto o desembargador Ricardo Couto de Castro segue como governador em exercício do estado.
Nas redes sociais, Douglas Ruas agradeceu aos deputados que votaram nele e aos que enviaram felicitações pela conquista. O parlamentar garantiu que a decisão judicial será cumprida e, em tom confiante, disse acreditar que a Alerj "irá realizar novamente essa eleição".
"A decisão da Justiça foi suspender, por hora, os atos praticados durante essa sessão. A decisão judicial deve e será cumprida. Nós vamos discutir essa questão com calma e com transparência e no momento oportuno, certamente a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e irá realizar novamente essa eleição. [...] Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado aos meus colegas, deputados e deputados que nos apoiaram e seguimos juntos. Hoje foi uma grande demonstração de força do nosso campo político", disse Ruas, em vídeo publicado no Instagram.
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TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da Alerj
Douglas Ruas (PL) é o novo presidente da Alerj