TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da Alerj - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

TJRJ anulou processo que elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da AlerjReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/03/2026 19:45

A sessão foi convocada pelo presidente em exercício da Casa, Guilherme Delaroli (PL). Com a eleição, Ruas poderia entrar na linha sucessória do governo estadual, já que o cargo de governador está vago desde a renúncia de Claudio Castro.



Ao analisar o caso, a Justiça considerou que o processo foi conduzido de forma irregular. O entendimento é de que a escolha do novo presidente só poderia ocorrer após a retotalização dos votos determinada pela Justiça Eleitoral, etapa necessária após a perda de mandato do deputado que ocupava o cargo anteriormente.



Com a anulação, todos os atos da sessão extraordinária ficam suspensos. Assim, a Alerj retorna ao comando interino de Delaroli, enquanto o desembargador Ricardo Couto de Castro segue como governador em exercício do estado.



Nas redes sociais, Douglas Ruas agradeceu aos deputados que votaram nele e aos que enviaram felicitações pela conquista. O parlamentar garantiu que a decisão judicial será cumprida e, em tom confiante, disse acreditar que a Alerj "irá realizar novamente essa eleição".

"A decisão da Justiça foi suspender, por hora, os atos praticados durante essa sessão. A decisão judicial deve e será cumprida. Nós vamos discutir essa questão com calma e com transparência e no momento oportuno, certamente a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e irá realizar novamente essa eleição. [...] Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado aos meus colegas, deputados e deputados que nos apoiaram e seguimos juntos. Hoje foi uma grande demonstração de força do nosso campo político", disse Ruas, em vídeo publicado no Instagram.

