Agentes do Gaeco apreenderam 48 máquinas caça-níqueis - Reprodução/WhatsApp

Agentes do Gaeco apreenderam 48 máquinas caça-níqueisReprodução/WhatsApp

Publicado 26/03/2026 20:07 | Atualizado 26/03/2026 21:37

Rio – Em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (26), agentes dos Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) retiraram 48 máquinas caça-níquel de um bingo clandestino em Vila Isabel, na Zona Norte. O local está localizado em uma área que seria dominada pelo grupo que vem sendo chamado de 'nova cúpula' do jogo do bicho.

Máquinas estavam em bingo clandestino em Vila Isabel Reprodução/WhatsApp

De acordo com investigações do Gaeco, a cúpula é fruto de uma aliança entre Vinicius Drumond, filho do contraventor Luizinho Drumond, Rogério de Andrade e Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. O grupo consolidou um domínio territorial a partir de cada uma dessas lideranças e começou a avançar sobre outras áreas, até então controladas por outras organizações, como a liderada pelo contraventor Bernardo Bello.

A operação desta quinta teve apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), que informações sobre o funcionamento do bingo clandestino. Além das máquinas confiscadas, a ação também resultou na apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos e na condução à delegacia de duas pessoas, que foram liberadas na sequência.

Também participaram o 1º Departamento de Polícia de Área (1º DPA), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE/PCERJ).

Integrantes da 'nova cúpula' do jogo do bicho

Rogério de Andrade está preso desde 2024 na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado pela morte de Fernando Iggnácio , em 2020, com quem disputava pontos do bicho.

Ainda segundo as investigações do Gaeco, Rogério e Flávio da Silva dos Santos - presidente da Mocidade Independente preso em 2025 - comandam, desde 2014, a principal organização responsável pela exploração de jogos de azar no estado. A denúncia aponta que eles agiam na gestão dos pontos do bicho, em disputas violentas com grupos rivais e com pagamento de propina a policiais.



Maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado e um dos criminosos mais procurados do país, Adilsinho está detido desde fevereiro passado . Ele foi localizado numa casa de alto padrão em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante uma operação em conjunto das polícias Federal e Civil.

Contra Adilsinho havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Federal, além de outro pela Justiça Estadual por homicídios. Em um dos inquéritos, ele é apontado como mandante do assassinato de Fabrício Alves Martins de Oliveira, morto a tiros em um posto de combustíveis em Campo Grande, na Zona Oeste, em outubro de 2022.

Já Vinícius Drumond é filho de Luizinho Drumond , contraventor que controlava a Zona da Leopoldina e morreu em 2020. Apontado como sucessor do pai, o bicheiro também teve forte atuação no Carnaval, ocupando o cargo de vice-presidente executivo da Imperatriz, presidida por sua irmã, Catia Drumond, até renunciar em fevereiro deste ano, após se tornar alvo de investigações. O investigado é ainda patrono da escola de samba Em Cima da Hora.

Em 11 de julho, Drumond sofreu uma tentativa de homicídio , na Barra da Tijuca. Na ocasião, o carro blindado em que estava foi alvejado por cerca de 30 tiros de armas de grosso calibre, na altura da estação de BRT Ricardo Marinho, na Avenida das Américas. Os disparos, segundo testemunhas, foram direcionados à porta do motorista.