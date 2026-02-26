Drone gravou momento da prisão de Adilsinho em residência de luxo em Cabo Frio - Reprodução

Drone gravou momento da prisão de Adilsinho em residência de luxo em Cabo FrioReprodução

Publicado 26/02/2026 16:12 | Atualizado 26/02/2026 17:18

Veja o vídeo abaixo. Rio - Imagens feitas por drone mostram o momento exato em que o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi encurralado por agentes das polícias Federal e Civil e acabou preso, na manhã desta quinta-feira (26) , em Cabo Frio, na Região dos Lagos.





Quando os policiais entram no quintal da residência de luxo, Adilsinho e Diego chegam a correr juntos na mesma direção, mas logo se rendem, levantando as mãos. Em seguida, os agentes se aproximam e fazem a prisão. Na gravação, é possível ver o contraventor, integrante da alta cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, correndo de um lado para o outro acompanhado do policial militar Diego D’Arribada Rebello de Lima, que também foi preso. O agente fazia a segurança do bicheiro e era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão.Quando os policiais entram no quintal da residência de luxo, Adilsinho e Diego chegam a correr juntos na mesma direção, mas logo se rendem, levantando as mãos. Em seguida, os agentes se aproximam e fazem a prisão.

Veja o vídeo:



Câmera de drone gravou o exato momento da prisão do bicheiro Adilsinho em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, na manhã de quinta-feira (26)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/OBzZM1nWEi — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026

Sobre as imagens do bicheiro correndo, Ricardo Braga, advogado de Adilsinho, afirmou que o cliente estava praticando exercícios físicos por recomendação médica. Sobre as imagens do bicheiro correndo, Ricardo Braga, advogado de Adilsinho, afirmou que o cliente estava praticando exercícios físicos por recomendação médica.

Prisão

A prisão foi realizada após levantamento de dados e informações de inteligência desenvolvidas no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e contou com o apoio do Serviço Aeropolicial e do Ministério Público Federal (MPF). A ação visa desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional, especializada no comércio ilegal de cigarros por meio do domínio de regiões e da imposição de violência e medo. Na residência, agentes apreenderam um carro de luxo.

Sobre a prisão do PM, a Corregedoria-Geral da Corporação disse que acompanha o caso e instaurará um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



