Adilsinho foi preso em uma casa de alto padrãoReprodução
Em anúncio publicado na internet, o imóvel é oferecido com diárias a partir de R$ 221 e lista outras comodidades, como frigobar, ar-condicionado, cozinha compacta, máquina de lavar roupa, TV de tela plana e terraço, além de acesso livre à internet. Outra curiosidade é que os serviços prestados no local só podiam ser pagos em dinheiro.
A prisão ocorreu após levantamento de dados e informações de inteligência desenvolvidas no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial e do Ministério Público Federal (MPF).
Contraventor Adilsinho foi preso, na manhã desta quinta-feira (26), em operação conjunta da PF e da Polícia Civil, em um casa em Cabo Frio, na Região dos Lagos.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026
Crédito: divulgação pic.twitter.com/wCLi07La0w
Ricardo Braga, advogado de Adilsinho, disse que seu cliente nega envolvimento com o crime. "Senhor Adilson continua confiando na justiça e vai provar a inocência dele em todos os processos que tramitam", disse ao chegar na sede da PF. Questionado sobre ele ter sido encontrado correndo ao redor da piscina momentos antes da polícia chegar na mansão, Braga disse que ele estava praticando exercícios físicos por recomendação médica.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.