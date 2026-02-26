Parque RJ Nosso Sonho fica às margens da Baía de Guanabara - Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Publicado 26/02/2026 11:00

O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, receberá neste domingo (1°) a sua cerimônia oficial de inauguração, com shows gratuitos.



Excepcionalmente no domingo, o local abrirá às 15h, com a "Caravana de Arte e Lazer" dando início à programação, que levará recreação para as crianças. Já a cerimônia solene está prevista para às 17h, com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito Capitão Nelson.



Após a solenidade, o público poderá aproveitar curtir apresentações dos cantores Buchecha e Thiago Martins. O nome do parque, “Nosso Sonho”, faz referência à música da dupla gonçalense Claudinho e Buchecha.



Além da programação cultural, o evento na área do antigo "Piscinão de São Gonçalo" contará com food trucks e distribuição gratuita de água.

As obras para a construção da nova área de lazer, que tem 35 mil metros quadrados, se deram através de uma parceria entre o Governo do Estado a prefeitura da cidade. O local foi aberto ao público no último dia 16.



Mudança no trânsito



Para garantir a organização do evento, haverá mudanças no trânsito na região. A Rua Madureira ficará interditada no trecho compreendido entre as ruas Formosa e Magalhães Bastos. Nestes dias, fica proibido o estacionamento de veículos nas ruas Ponta Grossa, Madureira, Magalhães Bastos, Guaporé II, Formosa e Travessa Formosa. Os veículos estacionados em locais proibidos estarão sujeitos a reboque.



