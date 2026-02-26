Operação tem como objetivo remover barricadas do complexo - Reprodução / Disque Denúncia

Publicado 26/02/2026 10:50

Rio – Policiais militares realizaram, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação é conduzida por agentes do 1º BPM (Venda da Cruz).



De acordo com a corporação, o objetivo da ação é a retirada de barricadas instaladas por criminosos para dificultar o trabalho da polícia e impedir a livre circulação de moradores na região.

Helicóptero da polícia dando apoio a operação que acontece no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, sendo recebido a tiros na região. pic.twitter.com/qowXqnnhd7 — MiliciaNeews2 (@MiliciaNeews2) February 26, 2026

A operação conta com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), que atua com aeronave, e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram helicópteros da Polícia Militar sobrevoando áreas de conjuntos de favelas da região, além de intenso tiroteio durante a ação.



Moradores relataram momentos de tensão por conta dos disparos nas plataformas digitais. "Infelizmente a população de bem sofre”, lamentou Rejane Angel, moradora da região.



João Carlos, que nasceu e cresceu no Complexo do Salgueiro, disse que as imagens causam comoção. "Eu nasci e cresci nesse lugar. Vejo esses vídeos com dor no coração por ter amigos ainda morando aí”, disse.



Segundo a PM, não houveram prisões ou apreensões.