Operação tem como objetivo remover barricadas do complexo
De acordo com a corporação, o objetivo da ação é a retirada de barricadas instaladas por criminosos para dificultar o trabalho da polícia e impedir a livre circulação de moradores na região.
Helicóptero da polícia dando apoio a operação que acontece no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, sendo recebido a tiros na região. pic.twitter.com/qowXqnnhd7— MiliciaNeews2 (@MiliciaNeews2) February 26, 2026
Moradores relataram momentos de tensão por conta dos disparos nas plataformas digitais. "Infelizmente a população de bem sofre”, lamentou Rejane Angel, moradora da região.
João Carlos, que nasceu e cresceu no Complexo do Salgueiro, disse que as imagens causam comoção. "Eu nasci e cresci nesse lugar. Vejo esses vídeos com dor no coração por ter amigos ainda morando aí”, disse.
Segundo a PM, não houveram prisões ou apreensões.
