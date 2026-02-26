Estação de Gramacho - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/02/2026 10:07

Rio - A transição da operação das linhas de trens da Região Metropolitana do Rio entre a SuperVia e o Consórcio Nova Via Mobilidade vai começar em março. A previsão é que tenha um período de 90 dias em que as duas empresas atuarão juntas antes da saída definitiva da atual concessionária.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Consórcio Nova Via foi declarado pela 6ª Vara Empresarial vencedor da licitação para assumir o sistema ferroviário, em audiência nesta quarta-feira (25).

O grupo foi o único a apresentar proposta no leilão judicial realizado no dia 10 e fevereiro e comprou por R$ 49,1 milhões a Unidade Produtiva Isolada (UPI) da SuperVia, conjunto de bens e ativos que permite a continuidade da operação sem que o novo operador assuma as dívidas da empresa, que está em recuperação judicial desde 2021.

O contrato tem valor estimado em cerca de R$ 660 milhões e duração inicial de cinco anos, podendo ser prorrogado por mais cinco. A remuneração passará a ser feita por quilômetro rodado e por metas de desempenho. No modelo anterior, o pagamento considerava o número de passageiros transportados.

A malha ferroviária atende cerca de 270 mil passageiros por dia e liga a capital a municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Japeri.

A SuperVia, que opera o sistema desde 1998, já havia firmado acordo com o governo estadual no ano passado para viabilizar a transferência da concessão.