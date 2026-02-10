Trem da SuperVia em Guapimirim - Foto: Divulgação - Arquivo

Publicado 10/02/2026 20:55 | Atualizado 10/02/2026 20:57

O Consórcio Nova Via Mobilidade foi a única empresa a apresentar oferta no leilão judicial realizado nesta terça-feira (10) e vai assumir a operação dos trens metropolitanos da Região Metropolitana do Rio, atualmente sob responsabilidade da SuperVia.



O certame ocorreu na 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e teve como principal critério o maior desconto sobre a tarifa de remuneração de R$ 17,60 por quilômetro, estabelecida no edital. A proposta vencedora da Nova Via Mobilidade, que opera os trens em São Paulo, apresentou um deságio de 0,06%.



O valor estimado do contrato é de cerca de R$ 660 milhões, e a malha ferroviária atende aproximadamente 270 mil passageiros por dia, em uma rede com linhas que ligam diferentes municípios da região metropolitana, incluindo Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Japeri.

O contrato prevê inicialmente cinco anos de operação, com possibilidade de prorrogação por mais cinco. A remuneração do novo operador será calculada por quilômetro rodado, além de critérios relacionados ao desempenho da frota.



O consórcio vencedor é formado por fundos de investimento, como o Fundo Magna e o Fundo Nova Via, e planeja agregar expertise operacional ao negócio.



A SuperVia, controlada pela Gumi – Guarana Urban Mobility Incorporated, subsidiária da japonesa Mitsui, vinha operando a concessão desde 1998, mas entrou em processo de recuperação judicial em 2021, com redução de serviços em meio a dificuldades financeiras. Em 2024, o governo estadual e a Supervia assinaram um acordo para a transferência da concessão.