Protocolo publicado pela Prefeitura define regras para o consumo de alimentos trazidos de casa por estudantes com TEA e neurodivergentesReprodução / Internet
Alunos autistas da rede municipal com seletividade alimentar poderão levar merenda de casa
Medida da prefeitura regulamenta lei e estabelece planos alimentares individuais para estudantes
