Filhote ficou preso entre as ferragens de uma casa e precisou de um resgate cuidadoso Reprodução
Bombeiros salvam filhote de cachorro preso em grade de casa na Barra February 10, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/clDuBGCrhR
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava imobilizado em uma posição delicada, o que impedia a retirada manual. Com isso, foi preciso usar ferramentas para cortar o material com cuidado para que o animal não se ferisse.
O resgate durou cerca de uma hora. Após o susto, o cãozinho foi devolvido aos seus donos sem ferimentos.
