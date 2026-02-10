Filhote ficou preso entre as ferragens de uma casa e precisou de um resgate cuidadoso Reprodução

Rio - Um filhote de cachorro passou por momentos de agonia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na noite de segunda (9). O cãozinho ficou preso entre as grades de proteção de uma casa e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).
Veja o vídeo: 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava imobilizado em uma posição delicada, o que impedia a retirada manual. Com isso, foi preciso usar ferramentas para cortar o material com cuidado para que o animal não se ferisse.

O resgate durou cerca de uma hora. Após o susto, o cãozinho foi devolvido aos seus donos sem ferimentos. 