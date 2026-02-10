Filhote ficou preso entre as ferragens de uma casa e precisou de um resgate cuidadoso - Reprodução

Filhote ficou preso entre as ferragens de uma casa e precisou de um resgate cuidadoso Reprodução

Publicado 10/02/2026 15:27

Rio - Um filhote de cachorro passou por momentos de agonia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na noite de segunda (9). O cãozinho ficou preso entre as grades de proteção de uma casa e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

Veja o vídeo: