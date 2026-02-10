Reajuste na tarifa das barcas do Rio entrou em vigor no último domingo (8) - Arquivo/ Érica Martin / Agência O Dia

Reajuste na tarifa das barcas do Rio entrou em vigor no último domingo (8)Arquivo/ Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 10/02/2026 21:47

Rio - A tarifa das linhas Arariboia, Cocotá e Paquetá das barcas passou de R$ 4,70 para R$ 5 desde domingo (8). O reajuste de R$ 0,30 foi autorizado pelo governador Cláudio Castro (PL) em publicação no Diário Oficial no início de janeiro.

O aumento vale para as linhas que ligam a estação Praça Quinze, no Centro do Rio, a Arariboia, em Niterói, além das rotas para Cocotá, na Ilha do Governador, e Paquetá. As isenções e os descontos previstos na legislação estadual para idosos, pessoas com deficiência e estudantes da rede pública permanecem em vigor.