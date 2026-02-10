Campanha no Albert Schweitzer, em Realengo, acontece nessa quarta (11) e na quinta (12) Edu Kapps/SMS
Hospital na Zona Oeste faz campanha de doação de sangue para suprir estoques antes do Carnaval
Para doar é preciso apresentar documento de identidade com foto e ter entre 16 e 69 anos
Justiça do Rio condena assassinos de Marielle a indenizar viúva em R$ 200 mil
A 29ª Vara Cível também determinou o bloqueio de todos os bens de Élcio Queiroz e Ronnie Lessa, réus confessos
Vídeo: Bombeiros resgatam filhote de cachorro preso em grade de casa na Barra
Operação do Grupamento de Busca e Salvamento durou uma hora
Deslizamento de terra interdita acesso a Jurujuba, em Niterói
Via ficou interditada durante toda manhã e moradores enfrentaram dificuldades de acessar ao bairro
'Reação emocional', diz argentina acusada de injúria racial contra funcionários de bar da Zona Sul
Agostina Paez se defendeu em uma entrevista a um portal de seu país e afirmou que não teve intenção de discriminar as vítimas
Rio inicia vacinação contra bronquiolite para bebês prematuros
Imunização será de dose única
