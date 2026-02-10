Campanha no Albert Schweitzer, em Realengo, acontece nessa quarta (11) e na quinta (12) - Edu Kapps/SMS

Publicado 10/02/2026 18:00

Rio – De olho na demanda maior que costuma preocupar durante o período de Carnaval, o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, promove nessa quarta-feira (11) e na quinta (12) uma campanha de doação de sangue para ajudar a suprir os estoques do Hemorio. Os voluntários poderão comparecer ao auditório da unidade, no segundo andar, das 10h às 14h.

Para doar, é preciso atender a alguns requisitos. São eles: apresentar um documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde; e pesar mais de 50 quilos. O jejum é desnecessário, mas a orientação é para que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas.

Uma restrição específica é para quem fez tatuagem ou colocou piercing recentemente. A doação só pode ocorrer seis meses após o procedimento – aqueles com piercing em região de mucosa têm que aguardar um ano depois da retirada do acessório. Já as pessoas que tiveram covid-19 precisam esperar 10 dias contados a partir da data da recuperação.

Para pegar o resultado dos exames laboratoriais, feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada no ato do procedimento, o voluntário deve aguardar 30 dias. Já para uma nova doação, o período é de oito semanas para homens e 12 para mulheres, período no qual já estarão reconstituídos os componentes do sangue retirados na coleta anterior.

O Hemorio é responsável por fornecer sangue para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, sobretudo, para emergências. O período de Carnaval é considerado mais delicado não apenas pelo aumento no número de casos, mas também pelo menor oferta de doações.