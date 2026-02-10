Bueiro onde vítima teria levado choque em Copacabana - Érica Martin/Agência O DIA

Bueiro onde vítima teria levado choque em CopacabanaÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 10/02/2026 11:56

Rio - Em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda (9), dois pedestres foram eletrocutados na Rua Santa Clara, em Copacabana, na Zona Sul. Na ocasião, o educador físico Edgar Cartaxo, 50 anos, flagrou o acidente e iniciou massagem cardíaca em uma das vítimas, que chegou a ficar desacordada por cerca de 10 minutos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes estiveram no local por volta das 18h30 e socorreram um homem e uma mulher, que foram encaminhadas para um hospital da região com ferimentos moderados.



Segundo Edgar, ele prestou os primeiros socorros à mulher, que estava acompanhada da mãe. O profissional acredita que as duas seriam turistas, pois não falavam português.



Ao lembrar do momento do acidente, Edgar disse que seguia para a academia quando ouviu gritos de alerta na rua. "Era por volta de 18h30. Eu estava saindo de casa para ir à academia quando começou a chover e resolvi parar para não me molhar. De repente, a rua encheu muito rápido. Em 15, 20 minutos, já estava toda alagada. Do nada, começou uma gritaria muito intensa, e eu percebi que tinha alguém em perigo. As pessoas gritavam: 'é choque, é choque'”, relatou.



Na ocasião, testemunhas chegaram a acreditar que a vítima tinha morrido. "As pessoas diziam: 'Não adianta, não adianta, ela já morreu', mas eu insisti, até que ela veio voltando devagar, e acordou, recuperou a consciência. Quando os bombeiros chegaram, ela já estava acordada, já estava sentadinha. E eu acho que a melhor parte dessa história é no final de tudo ganhar um sorriso dela, aqueles olhos brilhando”, disse.

Vídeo mostra momento do socorro:

Uma mulher foi eletrocutada após receber uma descarga elétrica de um poste na esquina das ruas Santa Clara e Nossa Senhora de Copacabana pic.twitter.com/1uTkpGHLIO — Informe RJO (@InformeRJO) February 9, 2026

O educador narrou ainda a sensação de satisfação em ter salvo uma vida. Conhecido na região, ele recebeu abraços de moradores na manhã desta terça-feira (10) em forma de agradecimento pela ação realizada.



"Os olhos delas estavam firmes, brilhando. Ela estava falando normalmente. E eu fico muito feliz em poder contribuir e pela minha profissão também, que eu sou educador físico, eu sei sobre primeiros socorros, e poder ajudar nesse momento tão difícil de uma vida é muito bom. Eu não fiquei com medo em momento nenhum, eu vim pra fazer o que tinha que ser feito e fiz da minha melhor forma possível.



Testemunhas contam que o outro pedreste que também foi atingido seria um homem em situação de rua. Ele recebeu uma descarga maior ao tentar ajudar a menina, mas não chegou a ficar desacordado. Os dois, que não tiveram as identidades divulgadas, receberam atendimento na UPA do bairro e estão fora de perigo.



"Começou aqui nesse poste, mas depois que eu cheguei, ela (a menina) estava presa ali em cima daquele bueiro. Mas sinceramente eu não sei de onde vinha, se era do poste, ou do chão", explicou.



Logo após o choque, a Guarda Municipal isolou a área. Porém, na manhã desta terça-feira (10), pedestres circulam normalmente pela via.

Procurada, a Light informou que a rede no local é subterrânea e que não há postes nesse trecho. A concessionária afirmou ainda que acompanhou a vistoria realizada pela Smart Luz e esclareceu que o choque não teve origem em equipamentos ou caixas de energia da empresa.



Já Rioluz afirmou que uma equipe da concessionária SmartLuz inspecionou e constatou que tanto o poste quanto a caixa de passagem de fios instalada na calçada estavam sem anormalidades e não foram a origem do choque.



