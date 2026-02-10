Bueiro onde vítima teria levado choque em CopacabanaÉrica Martin/Agência O DIA
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes estiveram no local por volta das 18h30 e socorreram um homem e uma mulher, que foram encaminhadas para um hospital da região com ferimentos moderados.
Segundo Edgar, ele prestou os primeiros socorros à mulher, que estava acompanhada da mãe. O profissional acredita que as duas seriam turistas, pois não falavam português.
"Estava bem alagada a rua, a água tinha subido pela calçada já. E eu ouvi uma gritaria muito intensa, resolvi me aproximar, quando eu percebi que uma moça estava, por mais de dois minutos, 100% desacordada caída na água. Eu fiz a aferição do pulso dela, porque ela estava muito fraquinha, e eu comecei a fazer os primeiros socorros, foi tenso. Eu fiquei por mais de 10 minutos fazendo massagem cardíaca até ela acordar”, contou.
Na ocasião, testemunhas chegaram a acreditar que a vítima tinha morrido. "As pessoas diziam: 'Não adianta, não adianta, ela já morreu', mas eu insisti, até que ela veio voltando devagar, e acordou, recuperou a consciência. Quando os bombeiros chegaram, ela já estava acordada, já estava sentadinha. E eu acho que a melhor parte dessa história é no final de tudo ganhar um sorriso dela, aqueles olhos brilhando”, disse.
Uma mulher foi eletrocutada após receber uma descarga elétrica de um poste na esquina das ruas Santa Clara e Nossa Senhora de Copacabana pic.twitter.com/1uTkpGHLIO— Informe RJO (@InformeRJO) February 9, 2026
O educador narrou ainda a sensação de satisfação em ter salvo uma vida. Conhecido na região, ele recebeu abraços de moradores na manhã desta terça-feira (10) em forma de agradecimento pela ação realizada.
"Os olhos delas estavam firmes, brilhando. Ela estava falando normalmente. E eu fico muito feliz em poder contribuir e pela minha profissão também, que eu sou educador físico, eu sei sobre primeiros socorros, e poder ajudar nesse momento tão difícil de uma vida é muito bom. Eu não fiquei com medo em momento nenhum, eu vim pra fazer o que tinha que ser feito e fiz da minha melhor forma possível.
Testemunhas contam que o outro pedreste que também foi atingido seria um homem em situação de rua. Ele recebeu uma descarga maior ao tentar ajudar a menina, mas não chegou a ficar desacordado. Os dois, que não tiveram as identidades divulgadas, receberam atendimento na UPA do bairro e estão fora de perigo.
Ainda segundo Edgar, a descarga elétrica pode ter sido provocada por um bueiro ou por um poste na via.
Já Rioluz afirmou que uma equipe da concessionária SmartLuz inspecionou e constatou que tanto o poste quanto a caixa de passagem de fios instalada na calçada estavam sem anormalidades e não foram a origem do choque.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.