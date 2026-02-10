CLIN atua na limpeza da Rua Ermelindo Martins após deslizamento de terra em Jurujuba - Divulgação

Publicado 10/02/2026 14:19

Um deslizamento de terra interditou totalmente a Avenida Ermelindo Martins, único acesso ao bairro de Jurujuba, na Zona Sul de Niterói, na manhã desta terça-feira (10). A queda de pedras, troncos e árvores sobre a pista bloqueou os dois sentidos da via, que foi parcialmente liberada às 13h.

O deslizamento aconteceu por volta das primeiras horas da madrugada, quando parte do talude cedeu em razão das fortes chuvas na região. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Defesa Civil do município atuam para a remoção dos materiais e na liberação total da via.

Segundo a Defesa Civil, não há, até o momento, registros de feridos, e a área foi isolada com fitas de segurança para evitar a aproximação de pedestres e motoristas. Técnicos do órgão também realizam balizamento e monitoramento contínuo da encosta, para identificar qualquer indício de novos deslizamentos.

O fechamento causou impacto no trânsito local, já que a Avenida Ermelindo Martins é a única forma de acessar o bairro. Nas redes sociais, a NitTrans, empresa municipal de trânsito e transportes de Niterói, pediu para os motoristas evitarem a região.

