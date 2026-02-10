Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prendeu o miliciano nesta terça-feira (10) - Reprodução

Publicado 10/02/2026 18:33

Rio - Diego Luccas Pereira, conhecido como 'Teco' ou 'Playboy', foi preso na manhã desta terça-feira (10) em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Ele é apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) como um dos líderes da milícia que atua em comunidades da Praça Seca, na Zona Oeste.

A prisão foi realizada por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Diego era considerado foragido da Justiça e foi localizado após cruzamento de dados de inteligência.

'Playboy' foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) em um desdobramento da Operação Naufrágio 2, realizada em setembro de 2024 para investigar a organização criminosa que atua na Praça Seca