Publicado 11/02/2026 00:00

Ao sinalizar votação em maio da PEC que extingue a jornada 6x1, a Câmara dos Deputados traz o debate trabalhista para o centro da agenda. A discussão envolve produtividade, custo e organização do trabalho — e tende a expor o equilíbrio (ou a tensão) entre direitos e viabilidade econômica.

O IPCA de janeiro repetiu dezembro (0,33%), mas o acumulado em 12 meses subiu para 4,44%. O número não assusta, mas incomoda. Mostra que a inflação resiste em desacelerar e mantém o Banco Central sob vigilância permanente. Dentro da meta, no limite do fôlego.