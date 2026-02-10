Mãe vacinou o bebê prematuro contra o VRS nesta segunda-feira (9) - Edu Kapps / Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 10/02/2026 12:43

Rio – Mães e pais já podem levar bebês prematuros aos postos públicos para a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos. O vírus é transmitido por gotículas expelidas na tosse ou no espirro, além do contato com objetos e superfícies contaminados. A medida foi anunciada pela Prefeitura do Rio nesta segunda-feira (9).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2025, o VSR foi responsável por 1.542 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no Rio. A vacina, batizada de Nirsevimabe, tem eficácia de 83,2% para evitar a hospitalização e 75,7% para proteção contra infecções muito graves.



O esquema vacinal será de dose única, dividida em duas etapas. A primeira atende os bebês prematuros nascidos ou internados nas maternidades da rede pública, de até 36 semanas e 6 dias de nascimento. Os bebês que pesam menos que 5 kg receberão o imunizante em volume de 0,5ml e os que tem mais de 5 kg, terão a de 1,0 ml, podendo ser aplicado simultaneamente com outras vacinas ou medicamentos.



Já a segunda etapa, que ainda será divulgada pela SMS, corresponde às crianças menores de 2 anos que tenham alguma comorbidade, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.



“A incorporação dessa tecnologia ao SUS é de extrema importância para os bebês prematuros, que são mais vulneráveis e necessitam de uma atenção maior para estímulo do crescimento saudável. As maternidades privadas também poderão solicitar o nirsevimabe. Vamos garantir mais cuidado e proteção para todos”, afirmou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.



As crianças que estiverem internadas em redes particulares poderão receber o imunizante, a partir de uma solicitação médica enviada pela unidade.

A vacina está disponível nas clínicas da família, nos centros municipais de saúde, além dos Super Centros Cariocas de Vacinação.

A unidade de Botafogo do Super Centro funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h. Já o do ParkShopping fica aberto todos os dias de 10h às 22h e, aos domingos, de 12h às 22h. O Super Centro do Shopping Nova América abre de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h.