Agostina Paez chegou a ser presa preventivamente pelo crimeReprodução / Redes sociais
'Reação emocional', diz argentina acusada de injúria racial contra funcionários de bar da Zona Sul
Agostina Paez se defendeu em uma entrevista a um portal de seu país e afirmou que não teve intenção de discriminar as vítimas
'Reação emocional', diz argentina acusada de injúria racial contra funcionários de bar da Zona Sul
Agostina Paez se defendeu em uma entrevista a um portal de seu país e afirmou que não teve intenção de discriminar as vítimas
Rio anuncia vacinação contra bronquiolite para bebês prematuros
Imunizante, chamado de Nirsevimabe, tem eficácia de 83,2% para evitar a hospitalização
Educador relata desespero ao salvar mulher eletrocutada em Copacabana: 'Estava muito fraquinha'
A vítima teria ficado desacordada por quase 10 minutos. Na ocasião, um homem em situação de rua também foi atingido
Polícia prende suspeito de invadir casa e matar grávida em Nova Iguaçu
Lucas de Santana Silva se entregou na DHBF e confessou o crime; gestação de Clarice Custódio de Barros estava em três meses
Homem é preso por matar morador em situação de rua em Benfica
Em depoimento, autor do crime informou que ação teria sido motivada por um desentendimento anterior com a vítima
Vídeo: passageiros formam corrente humana para abandonar ônibus ilhado durante temporal em Bonsucesso
Na região, a água chegou na altura da cintura; diversos pontos da Zona Norte ficaram alagados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.