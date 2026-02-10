Passageiros fizeram corrente humana para descer do ônibus - Reprodução

Publicado 10/02/2026 10:04

Rio - Passageiros formaram uma corrente humana para abandonar um ônibus ilhado na Avenida Itaoca, em Bonsucesso, na Zona Norte, durante as fortes chuvas desta segunda-feira (10) . Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as pessoas de mãos dadas com água na altura da cintura.

O veículo é da linha 917, que faz o trajeto Padre Miguel x Bonsucesso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos chegou a ser acionado por volta das 19h, no entanto, quando a equipe chegou no local, os passageiros já haviam saído do ônibus.

Veja vídeo:

Passageiros formaram corrente para abandonar ônibus ilhado em Bonsucesso, na Zona Norte. A água chegou à altura da cintura em diversos pontos da cidade durante as chuvas desta segunda (9)



No mesmo bairro, na Avenida Democráticos, carros ficaram parcialmente submersos e foram arrastados pela água. Na ocasião, moradores usaram barcos para se locomover. O mesmo aconteceu em Manguinhos, também na Zona Norte.

Na região, bairros como Piedade, Madureira e Grande Méier receberam um dos maiores acumulados de chuva, segundo o Alerta Rio. Outros locais como Rocha Miranda, Del Castilho e Pavuna também ficaram embaixo d'água.

Devido ao alto volume de chuva, o Rio chegou a entrar em Estágio 3 às 19h24 desta segunda (9). De acordo com a Defesa Civil Municipal, 15 sirenes foram acionadas em nove comunidades de alto risco geológico das Zonas Norte e Sudoeste, após os pluviômetros registrarem chuva acima dos 50 milímetros (mm) em 96 horas.

Até o momento, o COR-Rio contabilizou 60 bolsões d'água, 21 alagamentos, quatro deslizamentos e cerca de 10 quedas de árvores. Até às 6h desta terça (10), 18 ocorrências seguiam em andamento, enquanto 81 já foram finalizadas após ações dos órgãos municipais.

Imagens mostram alagamentos

Estação de trem de Madureira próximo ao Mercadão.



Previsão

Ao longo desta terça (10), o tempo permanece instável na capital fluminense, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão entre fracos e moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 29°C.