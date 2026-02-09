Rua no Catete fica alagada por causa de tempestade na noite desta segunda-feira (9)Ágatha Araújo/ Agência O Dia
Chuva forte causa deslizamento de terra na Avenida Niemeyer— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/fiCXcFmUU8
– Avenida Amaro Cavalcanti, altura da estação de trens do Méier – Méier
– Rua João Pinheiro – Piedade
– Rua Gravatá – Marechal Hermes
– Rua Leopoldo Bulhões, altura da Linha Amarela – Manguinhos
– Rua Ferreira Leite, altura do Largo da Abolição – Abolição
– Rua Ender – Coelho Neto
– Rua Professor Pires Salgado, altura da Rua Professor Costa Ribeiro – Jardim América
– Rua Professor Eurico Rabelo, altura da Rua Artur Menezes – Maracanã
– Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré
– Rua Boqueirão – Marechal Hermes
– Rua Maurício de Lacerda – Coelho Neto
– Rua Proença Rosa – Barros Filho
– Avenida Ipê, altura da estação BRT Vila Militar – Vila Militar
Interdições (às 21h30):
– Aterro do Flamengo
Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte, ficou alagada com o forte temporal— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/3NClrlAt45
Motorista filma pista completamente alagada na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta segunda-feira (9)— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/bwK1KW5v7z
Chuva forte causa alagamento na Rua Tonelero, em Copacabana, no fim da tarde desta segunda-feira (9)— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/JbefmvMFOZ
Moradores tentam salvar carro em meio a alagamento na Abolição— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/jjORt7DzjV
O serviço DE BRT também foi afetado. A queda de um fio de alta na pista da Estrada Coronel Pedro Correia, no sentido Alvorada, quatro trajetos, a partir do Terminal Alvorada, sofreram desvios temporário. Às 20h34, a Mobi Rio, que administra o sistema, informou que o serviço já está retomado após a remoção da fiação.
Também houve mudanças nas operações do corredor Transolímpica Às 21h20, o cenário nas seguintes linhas era:
- 51 e 52 - seguindo somente até Sulacap
- 53 - Intervalos em regularização
- 67 - Retomado, com intervalos em regularização
- 68 - Interrompida
Recomendações:
- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;
- Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;
- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;
- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;
- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;
- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;
- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo http://COR.Rio;
- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;
- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
A quarta e a quinta-feira (11 e 12), serão ainda de tempo instável na cidade do Rio, com céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. Já na sexta-feira (13/02), a nebulosidade estará variada e não há previsão de chuva no Rio.
