Rua no Catete fica alagada por causa de tempestade na noite desta segunda-feira (9)Ágatha Araújo/ Agência O Dia

Publicado 09/02/2026 18:26

Rio - Voltou a chover muito forte em vários pontos da cidade do Rio desde o fim da tarde desta segunda-feira (9). Devido ao temporal, o município entrou no Estágio 3 às 19h24. Houve registro de deslizamentos de terra na Rua Canitar, no Complexo do Alemão, e na Rua Santa Carolina, altura da São Miguel, na Tijuca, ambas na Zona Norte, e também na Avenida Niemeyer, que liga as zona Sul e Sudoeste. Ao todo, 15 sirenes foram acionadas em nove comunidades, dentre elas Formiga, Sapê e Jamelão - esta última a única a permanecer acionada até as 20h25.

Já quedas de árvores ocorreram em outros pontos da cidade: Rua Vilhena de Morais, na Barra da Tijuca, e Estrada da Covanca, altura da Rua Virgínia Vidal, no Tanque, na Zona Sudoeste; e na Estrada da Paz, no Alto da Boa Vista, e na Avenida Niemeyer, altura do Leblon, na Zona Sul.

Veja o vídeo do deslizamento na Avenida Niemeyer:

Chuva forte causa deslizamento de terra na Avenida Niemeyer



Em um período de quatro horas choveu 91,8 mm em Piedade, 86,2 mm em Madureira, 80,4 mm no Grande Méier, 72,8 mm no Jardim Botânico e 65 mm na Barra/Riocentro.

Na Rua Santa Clara, em Copacabana, um homem e uma mulher foram eletrocutados ao passarem próximo a um poste. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local por volta das 18h30 e socorreram as vítimas, que foram encaminhadas para um hospital da região com ferimentos moderados.

Segundo o Centro de Operações, ao menos 53 pontos com bolsões d'água foram registrados. E houve alagamentos em nove nove lugares:

Vias liberadas (às 21h30):



– Avenida Amaro Cavalcanti, altura da estação de trens do Méier – Méier

– Rua João Pinheiro – Piedade

– Rua Gravatá – Marechal Hermes

– Rua Leopoldo Bulhões, altura da Linha Amarela – Manguinhos

– Rua Ferreira Leite, altura do Largo da Abolição – Abolição

– Rua Ender – Coelho Neto

– Rua Professor Pires Salgado, altura da Rua Professor Costa Ribeiro – Jardim América

– Rua Professor Eurico Rabelo, altura da Rua Artur Menezes – Maracanã

– Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré

– Rua Boqueirão – Marechal Hermes

– Rua Maurício de Lacerda – Coelho Neto

– Rua Proença Rosa – Barros Filho

– Avenida Ipê, altura da estação BRT Vila Militar – Vila Militar



Interdições (às 21h30):



– Rua João Pinheiro – Piedade

– Aterro do Flamengo



Motoristas devem redobrar a atenção durante o período de chuva forte. Por volta das 17h45, um carro capotou na Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, na altura da Saída 3, em Engenho de Dentro. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via expressa, o acidente envolveu dois carros e um ônibus. Não há registro de feridos. O trânsito, que já apresentava retenções por causa da chuva, piorou ainda mais até a região do Fundão.

Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes fez um pedido aos cariocas: "Chove muito forte na cidade. As equipes da Prefeitura já estão nas ruas atuando para reduzir os impactos. Evitem deslocamentos e permaneçam em local seguro. A situação exige cuidado redobrado", alertou.

A chuva não tem dado trégua aos cariocas há mais de uma semana, desde que um canal de umidade sobre a Região Sudeste passou a influenciar as condições do tempo na capital fluminense.

Veja vídeos de outros pontos de alagamentos:

Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte, ficou alagada com o forte temporal



Motorista filma pista completamente alagada na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta segunda-feira (9)



Chuva forte causa alagamento na Rua Tonelero, em Copacabana, no fim da tarde desta segunda-feira (9)



Moradores tentam salvar carro em meio a alagamento na Abolição



Transtornos no transporte

Responsável pelo sistema de trens, a SuperVia informou que, devido à forte chuva que causou alagamentos na via férrea, as estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade chegaram a ficar interditadas para trens paradores no sentido Deodoro.

Já no ramal Belford Roxo, as composições no sentido Central do Brasil circularam somente até a estação Pavuna, enquanto as viagens rumo a Belford Roxo precisaram aguardar ordem de circulação. Às 20h30, a concessionária comunicou que a operação do transporte havia sido normalizada.



O serviço DE BRT também foi afetado. A queda de um fio de alta na pista da Estrada Coronel Pedro Correia, no sentido Alvorada, quatro trajetos, a partir do Terminal Alvorada, sofreram desvios temporário. Às 20h34, a Mobi Rio, que administra o sistema, informou que o serviço já está retomado após a remoção da fiação.



Também houve mudanças nas operações do corredor Transolímpica Às 21h20, o cenário nas seguintes linhas era:

- Partidas do terminal Deodoro temporariamente suspensas

- 51 e 52 - seguindo somente até Sulacap

- 53 - Intervalos em regularização

- 67 - Retomado, com intervalos em regularização

- 68 - Interrompida

Rio no Estágio 3

O Estágio 3 é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.



Recomendações:





- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

Confira a previsão para os próximos dias

Na terça-feira (10), o tempo permanece instável e a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados.



A quarta e a quinta-feira (11 e 12), serão ainda de tempo instável na cidade do Rio, com céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. Já na sexta-feira (13/02), a nebulosidade estará variada e não há previsão de chuva no Rio.



