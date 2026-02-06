Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em Ipanema - Divulgação / PCERJ

Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em IpanemaDivulgação / PCERJ

Publicado 06/02/2026 20:15 | Atualizado 06/02/2026 20:23

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que a ordem de prisão preventiva “foi revogada pelo juízo de primeira instância”. O processo, entretanto, prossegue em segredo de Justiça.

A decisão pela emissão do mandado de prisão preventiva, proferida na 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital, destacava que a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), com base no indiciamento da Polícia Civil, preenche “os pressupostos legais para o seu recebimento” e apresenta a “exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e rol de testemunhas”, além dos “pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal”.

O texto ainda afirmava que “há indícios de autoria e materialidade” na denúncia e justificava a determinação da prisão preventiva alegando que a permanência de Paez em liberdade poderia intimidar testemunhas e vítimas e proporcionar seu retorno, de forma deliberada, à Argentina, o que “traria consequências desastrosas à busca da verdade real”.

Com o mandado expedido, a argentina publicou um vídeo no Instagram alegando medo e desespero com a iminente ida à cadeia : "Neste momento recebi uma notificação de que há uma ordem de prisão preventiva para mim por perigo de fuga, sendo que tenho uma tornozeleira eletrônica e estou à disposição da Justiça desde o dia 1. Todos os meus direitos estão sendo violados. Estou desesperada, estou morrendo de medo e faço esse vídeo para que essa situação seja divulgada”.

Antes da prisão, a estrangeira cumpria medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte e permanência obrigatória no Brasil. A reportagem tenta confirmar com o TJ se tais determinações estão mantidas e com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) se já houve notificação pela soltura de Paez.

O caso

De acordo com a Polícia Civil, Paez, que é advogada, estava com duas amigas em um bar, na Rua Vinícius de Moraes, quando discordou dos valores da conta e chamou, de maneira ofensiva e depreciativa, um funcionário do estabelecimento de “negro”. Mesmo ao ser advertida pela vítima de que a conduta configurava crime no Brasil, ela dirigiu-se à caixa do bar e a chamou de 'mono' ('macaco', em espanhol), além de fazer gestos simulando o animal.

As ofensas racistas continuaram mesmo após Paez deixar o estabelecimento. Na calçada em frente, a turista proferiu outras expressões, emitindo ruídos e fazendo novamente gestos imitando macaco contra três funcionários.