Alessander Rosa foi demitido da Polícia MilitarReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/02/2026 18:29

O comando da Polícia Militar informou, na tarde desta sexta-feira (6), que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa. Em maio de 2025, ele foi preso por agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ) por ser acusado de integrar uma organização conhecida como o "novo Escritório do Crime".

Segundo o MPRJ, a quadrilha atendia a ordens de líderes da contravenção no estado e operava um esquema de venda de armas e munições apreendidas em operações da PM. Ele e outros oito integrantes do grupo foram denunciados à Justiça por organização criminosa armada, sequestro e comércio ilegal de armas de fogo e munições.





No início deste ano, a Polícia Militar havia afastado preventivamente o capitão Alessander Rosa após o

"Essa ação proativa e contundente reafirma um compromisso inegociável da nossa gestão: não compactuar com desvios de conduta ou com a prática de crimes dentro da Polícia Militar, sejam cometidos por oficiais ou praças. Esse é o compromisso da nossa gestão: transparência, responsabilidade e respeito à sociedade fluminense", escreveu o coronel Marcelo de Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar do Rio, em uma rede social.No início deste ano, a Polícia Militar havia afastado preventivamente o capitão Alessander Rosa após o vazamento de áudios de supostas conversas entre ele e criminosos ligados à facção Comando Vermelho . Nos áudios, o agente, lotado no batalhão de Belford Roxo, estaria negociando a retirada de barricadas de vias do município da Baixada Fluminense.